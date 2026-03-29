مقر خاتم الأنبياء: "أسماك القرش في الخليج الفارسي بانتظار القوات الأميركية"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
مقر خاتم الأنبياء: "أسماك القرش في الخليج الفارسي بانتظار القوات الأميركية"
قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، إبراهيم ذو الفقاري، إن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تنفيذ هجوم بري أو احتلال أي جزء من الأراضي... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
مقر خاتم الأنبياء: "أسماك القرش في الخليج الفارسي بانتظار القوات الأميركية"

14:48 GMT 29.03.2026
قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، إبراهيم ذو الفقاري، إن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تنفيذ هجوم بري أو احتلال أي جزء من الأراضي الإيرانية "لن تمر دون رد"، محذراً من أن "أسماك القرش في الخليج الفارسي بانتظار العسكريين الأميركيين".
وفي بيان صدر اليوم الأحد نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، هاجم المتحدث مواقف ترامب، معتبراً أنه يتعرض لضغوط من الموساد، وأن تصريحاته "متناقضة وغير موثوقة"، على حد تعبيره.
القيادة المركزية الأمريكية: الولايات المتحدة تضرب أكثر من 11 ألف هدف عسكري في إيران
وأضاف أن القوات الأميركية في المنطقة "تواجه أوضاعاً صعبة"، مشيراً إلى أن بعض الجنود اضطروا إلى مغادرة مواقعهم والتوجه إلى منشآت مدنية، مدعياً أنهم لا يزالون يتعرضون للاستهداف هناك أيضاً.
واتهم المتحدث القيادة الأميركية باتخاذ قرارات من خارج ساحة الميدان، قائلاً إن المسؤولين "يجلسون على بعد آلاف الكيلومترات، بينما يُطلب من الجنود القتال في ظروف معقدة".
وأشار إلى ما وصفه بـ"تناقض" مواقف ترامب، موضحاً أنه يطرح مبادرات تتعلق بالمفاوضات ثم يتراجع عنها سريعاً، قبل أن يعود للتصعيد، معتبراً أن ذلك "يلحق أضراراً بالولايات المتحدة وحلفائها، لا سيما في منطقة غرب آسيا".
وحذر من أن أي تحرك عسكري بري ضد إيران "سيواجه برد قاسٍ"، ومؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للتصدي لأي عدوان".
تقارير: البنتاغون يستعد لعدة أسابيع من العمليات البرية في إيران
واختتم بالقول إن التاريخ "يثبت قدرة الإيرانيين على مواجهة الغزاة"، داعياً القيادة الأميركية إلى "إعادة النظر في حساباتها قبل الإقدام على أي خطوة عسكرية".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
