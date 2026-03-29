ترامب: الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على مضيق هرمز وتواصل الضغوط على إيران
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "التنسيق مع إسرائيل وثيق للغاية، وأن العلاقات بين البلدين جيدة ولا يمكن أن تكون أفضل من ذلك". 29.03.2026, سبوتنيك عربي
وأشار ترامب، في مقابلة مع القناة "14" الإسرائيلية، إلى قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على مضيق هرمز، مشدداً على أن بلاده تعمل بالفعل لضمان هذه السيطرة.وأضاف أن "الضغوط الأمريكية على النظام الإيراني بدأت تؤتي ثمارها"، مؤكداً أن إيران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق، وأن أي طرف قد يتعرض للتدمير سيكون حريصاً على التوصل إلى صفقة.وجدد ترامب، تأكيده على أن السياسات الأمريكية تهدف إلى ردع أي تهديدات إيرانية وضمان أمن إسرائيل والمنطقة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
