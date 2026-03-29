وزير النقل المصري ينفي استهداف سفينة مصرية في مضيق هرمز
نفى كامل الوزير، وزير النقل المصري، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سفينة مصرية للاحتراق أو الإصابة أثناء عبورها مضيق هرمز أو بالقرب من باب...
2026-03-29T18:08+0000
نفى كامل الوزير، وزير النقل المصري، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سفينة مصرية للاحتراق أو الإصابة أثناء عبورها مضيق هرمز أو بالقرب من باب المندب خلال الأيام الماضية.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "الحكاية"، أن السفينة التي تعرضت لحادث ليست مصرية، مشيراً إلى أنها كانت مملوكة في السابق لجهة أخرى قبل أن تستحوذ إحدى الدول الخليجية على الحصة الأكبر منها، وتقوم برفع علم مالطا عليها، بحسب ماذكرت جريدة
"الشروق" المصرية.
وأشار إلى أن لجوء بعض السفن لرفع أعلام دول مثل مالطا أو بنما يعود إلى مرونة الاشتراطات التنظيمية في تلك الدول، مقارنة بالقواعد المصرية الأكثر صرامة.
وأكد أن السفينة محل الجدل مملوكة بنسبة 90% لإحدى الدول الخليجية، مع مساهمة محدودة لمستثمر مصري، وكانت تقل على متنها 21 بحاراً مصرياً و4 أجانب من أوكرانيا، لافتاً إلى عدم وقوع أي إصابات بين أفراد الطاقم، وعدم تعرض السفينة للغرق.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على قوة وموثوقية العلم المصري في الملاحة الدولية، موضحاً أن الشركة المصرية لناقلات البترول تمتلك سفينتي "رمسيس" و"نفرتيتي"، اللتين تعملان بشكل منتظم في الخليج العربي ومضيق هرمز دون التعرض لأي حوادث.
واختتم الوزير تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي
، تتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، وأن المصريين في الخارج يحظون بالاحترام والتقدير.
وكان قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، قد صرح أن شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرة إيران
الكاملة.
وأفاد قائد القوات البحرية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن شرق مضيق هرمز وبحر عُمان، الذي يُعتبر المدخل إلى مضيق هرمز والخليج، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، مضيفا: "ونحن ننتظر لحظة الانتقام من العدو المعتدي"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية.
وأردف أن "جميع مواقع وتحركات مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" البحرية وطلباتها من دول المنطقة لتأمين احتياجاتها الداعمة تخضع لرصدنا الدقيق واللحظي".
وتابع أنه "إذا وجدت هذه المجموعة البحرية (أبراهام لينكولن) في مرمى صواريخنا، فسننتقم منها عبر كامل سواحل مكران بإطلاق مختلف أنواع الصواريخ من الشاطئ إلى البحر".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل
في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.