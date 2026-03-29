نتنياهو: وجهت بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة جنوبي لبنان بشكل أكبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن توجيهه بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل مصرة على تغيير... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T16:01+0000
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن توجيهه بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل مصرة على تغيير الوضع على الجبهة الشمالية بشكل جذري.
وقال نتنياهو: "وجهت بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب لبنان، نحن مصرون على تغيير الوضع على الجبهة الشمالية بشكل جذري".
وتابع: "عازمون على ضرب الأعداء وإبعاد الخطر عن حدودنا، و"حزب الله" لا يزال يملك قدرة على إطلاق الصواريخ ضدنا وقواتنا ستزيل هذا التهديد".
وأضاف: "نضرب إيران وأذرعها بقوة وتم إضعافهم وهم يقاتلون على بقائهم".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".