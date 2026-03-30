روبيو: أمريكا لن تسمح بفرض الرسوم لعبور مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بفرض رسوم للعبور عبر مضيق هرمز، ولدى الرئيس الأمريكي، دونالد...

وفقًا له، فإن طهران تهدد بالسيطرة الدائمة على مضيق هرمز وفرض رسوم للعبور فيه.وفي الوقت نفسه، رفض روبيو أن يكشف الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها ترامب. وقال:وأضاف أن سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول، برأي واشنطن.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.روبيو: واشنطن ستحقق أهداف العملية ضد إيران في غضون أسابيعموسكو تدعو أطراف النزاع في الخليج إلى عدم تنفيذ هجمات على المنشآت المدنية

