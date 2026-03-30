ترامب يلمح إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ويهددها في الوقت نفسه

ترامب يلمح إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ويهددها في الوقت نفسه

سبوتنيك عربي

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في المستقبل القريب، ولكنه هدد بتدمير منشآت إيران الحيوية في حال... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T11:56+0000

2026-03-30T11:56+0000

2026-03-30T12:15+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

دونالد ترامب

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال": "لقد أُحرز تقدم ملحوظ".واستطرد ترامب: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مرجح الحدوث، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف ننهي "إقامتنا" الرائعة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!) التي لم نقم "بلمسها" عمدا بعد".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.طهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"

https://sarabic.ae/20260330/السيسي-أقول-لترامب-لا-أحد-غيرك-يستطيع-إيقاف-الحرب-في-منطقتنا-1112098471.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب