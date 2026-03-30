https://sarabic.ae/20260330/ترامب-يلمح-إلى-إمكانية-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-ويهددها-في-الوقت-نفسه--عاجل-1112099266.html
ترامب يلمح إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ويهددها في الوقت نفسه
ترامب يلمح إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ويهددها في الوقت نفسه
سبوتنيك عربي
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في المستقبل القريب، ولكنه هدد بتدمير منشآت إيران الحيوية في حال...
2026-03-30T11:56+0000
2026-03-30T11:56+0000
2026-03-30T12:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111739590_0:127:1500:971_1920x0_80_0_0_0b1f932700a2b54ef5ae22afd6306cba.jpg
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال": "لقد أُحرز تقدم ملحوظ".واستطرد ترامب: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مرجح الحدوث، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف ننهي "إقامتنا" الرائعة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!) التي لم نقم "بلمسها" عمدا بعد".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.طهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111739590_156:0:1489:1000_1920x0_80_0_0_3db0f8b2276d031e84ae337ffe6f170e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب
ترامب يلمح إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ويهددها في الوقت نفسه
11:56 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 12:15 GMT 30.03.2026)
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في المستقبل القريب، ولكنه هدد بتدمير منشآت إيران الحيوية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال": "لقد أُحرز تقدم ملحوظ".
واستطرد ترامب: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مرجح الحدوث، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف ننهي "إقامتنا" الرائعة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!) التي لم نقم "بلمسها" عمدا بعد".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.