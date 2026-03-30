طهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"
طهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن الخطة التي تلقتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية "غير واقعية". 30.03.2026, سبوتنيك عربي
09:23 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 09:46 GMT 30.03.2026)
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن الخطة التي تلقتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية "غير واقعية".
وأضاف بقائي أن "إيران لم تشارك في اجتماع إسلام آباد لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران، ولم تُجرَ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "تسنيم موقع"، قال بقائي: "اجتماع باكستان مع دول المنطقة والإطار الذي وضعته للمفاوضات، لم نشارك فيه، ولم تُجرَ أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة منذ الجولة السابقة".
وأردف: ما يُنشر هو رسائل تلقيناها من عدد من الوسطاء، من بينهم باكستان، تعرب عن رغبة الولايات المتحدة وطلبها إجراء محادثات.
ترامب: قصفنا 13 ألف هدف وإيران سمحت بعبور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز
وأكد بقائي، أن محطة بوشهر النووية الإيرانية لا تزال تعمل رغم الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح بقائي: بحسب المعلومات المتوفرة لدي، فإن المحطة تعمل.
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أبلغت سابقاً عن ثلاث حوادث استهداف طائرات لمحطة بوشهر النووية في 17 و24 و27 مارس/آذار. وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه الحوادث.
إعلام: الولايات المتحدة تستخدم صاروخا جديدا لأول مرة في الحرب على إيران
