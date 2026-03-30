https://sarabic.ae/20260330/طهران-الخطة-التي-تلقتها-إيران-من-واشنطن-للتسوية-غير-واقعية---عاجل-1112092870.html

طهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن الخطة التي تلقتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية "غير واقعية".

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وأضاف بقائي أن "إيران لم تشارك في اجتماع إسلام آباد لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران، ولم تُجرَ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة".ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "تسنيم موقع"، قال بقائي: "اجتماع باكستان مع دول المنطقة والإطار الذي وضعته للمفاوضات، لم نشارك فيه، ولم تُجرَ أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة منذ الجولة السابقة".وأكد بقائي، أن محطة بوشهر النووية الإيرانية لا تزال تعمل رغم الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أبلغت سابقاً عن ثلاث حوادث استهداف طائرات لمحطة بوشهر النووية في 17 و24 و27 مارس/آذار. وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه الحوادث.إعلام: الولايات المتحدة تستخدم صاروخا جديدا لأول مرة في الحرب على إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

