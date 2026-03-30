طهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن الخطة التي تلقتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية "غير واقعية".
2026-03-30T09:46+0000
09:23 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 09:46 GMT 30.03.2026)
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن الخطة التي تلقتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية "غير واقعية".
وأضاف بقائي أن "إيران لم تشارك في اجتماع إسلام آباد لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران، ولم تُجرَ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "تسنيم موقع"، قال بقائي: "اجتماع باكستان مع دول المنطقة والإطار الذي وضعته للمفاوضات، لم نشارك فيه، ولم تُجرَ أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة منذ الجولة السابقة".
وأردف: ما يُنشر هو رسائل تلقيناها من عدد من الوسطاء، من بينهم باكستان، تعرب عن رغبة الولايات المتحدة وطلبها إجراء محادثات.
وأكد بقائي، أن محطة بوشهر النووية الإيرانية لا تزال تعمل رغم الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح بقائي: بحسب المعلومات المتوفرة لدي، فإن المحطة تعمل.
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أبلغت سابقاً عن ثلاث حوادث استهداف طائرات لمحطة بوشهر النووية في 17 و24 و27 مارس/آذار. وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه الحوادث.