إعلام: الولايات المتحدة تستخدم صاروخا جديدا لأول مرة في الحرب على إيران

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، نقلا عن خبراء عسكريين وتحليل الصور من موقع الهجوم، بأن الولايات المتحدة استخدمت لأول مرة صاروخا باليستيا جديدا قصير...

وقالت وسائل الإعلام إن صاروخ "بي آر إس إم" (PrSM) استهدف صالة ألعاب رياضية ومدرسة في مدينة لامارد في جنوب إيران.وأضافت: "تم التحقق من فيديو لضربتين في لامارد، بالإضافة إلى تصوير آثار الضربات. ووجد الصحفيون وخبراء الأسلحة أن ميزات الأسلحة والانفجارات والتدمير تتطابق مع صاروخ باليستي قصير المدى يسمى "صاروخ الضربات الدقيقة" (Precision Strike Missile أو PrSM)".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

