عربي
ترامب: قصفنا 13 ألف هدف وإيران سمحت بعبور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، "لقد أعطونا 10، والآن يعطون 20، والـ 20 قد بدأت بالفعل وهي تسير في منتصف المضيق تماماً".وقال ترامب :" تذكرون عندما قلت إنهم يقدمون لي هدية؟".وفي السياق زعم ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري بشكل مباشر وغير مباشر، لافتا ألى أنها تسير على نحو جيد للغاية.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
ترامب: قصفنا 13 ألف هدف وإيران سمحت بعبور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إيران سمحت لعشرين ناقلة نفط بعبور مضيق هرمز.
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، "لقد أعطونا 10، والآن يعطون 20، والـ 20 قد بدأت بالفعل وهي تسير في منتصف المضيق تماماً".

وذكر ترامب أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هو من صرح بعبور الناقلات الإضافية.

وقال ترامب :" تذكرون عندما قلت إنهم يقدمون لي هدية؟".
وتابع، "قصفنا 13 ألف هدف في إيران ولدينا حوالي 3 آلاف هدف متبق".
وفي السياق زعم ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري بشكل مباشر وغير مباشر، لافتا ألى أنها تسير على نحو جيد للغاية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
