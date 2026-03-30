https://sarabic.ae/20260330/موسكو-تدعو-أطراف-النزاع-في-الخليج-إلى-عدم-تنفيذ-هجمات-على-المنشآت-المدنية-1112101520.html
موسكو تدعو أطراف النزاع في الخليج إلى عدم تنفيذ هجمات على المنشآت المدنية
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو جميع أطراف النزاع في الخليج العربي إلى حلّ الوضع بأقرب وقت ممكن عبر الوسائل السياسية... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T12:16+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو جميع أطراف النزاع في الخليج العربي إلى حلّ الوضع بأقرب وقت ممكن عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "تدعو روسيا بقوة إلى إنهاء الأعمال العدائية سريعاً والعودة إلى الحل السياسي والدبلوماسي. وندعو باستمرار جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن أي هجمات على أهداف مدنية".
وأضاف البيان الذي نشرته زاخاروفا، أن روسيا "تدين بشدة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة مجهولة على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق، والذي كان يهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لأزمة عسكرية سياسية غير مسبوقة في حجمها وتدميرها".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.