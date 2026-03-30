https://sarabic.ae/20260330/موسكو-تدعو-أطراف-النزاع-في-الخليج-إلى-عدم-تنفيذ-هجمات-على-المنشآت-المدنية-1112101520.html

موسكو تدعو أطراف النزاع في الخليج إلى عدم تنفيذ هجمات على المنشآت المدنية

موسكو تدعو أطراف النزاع في الخليج إلى عدم تنفيذ هجمات على المنشآت المدنية

سبوتنيك عربي

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو جميع أطراف النزاع في الخليج العربي إلى حلّ الوضع بأقرب وقت ممكن عبر الوسائل السياسية... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T12:16+0000

2026-03-30T12:16+0000

2026-03-30T12:16+0000

روسيا

العالم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "تدعو روسيا بقوة إلى إنهاء الأعمال العدائية سريعاً والعودة إلى الحل السياسي والدبلوماسي. وندعو باستمرار جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن أي هجمات على أهداف مدنية".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.طهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية