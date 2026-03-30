أوربان: الأحداث في إيران وارتفاع أسعار الطاقة تعرقل خطط الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
أوربان: الأحداث في إيران وارتفاع أسعار الطاقة تعرقل خطط الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الإثنين، بأن الأحداث في إيران وارتفاع أسعار الطاقة أديا إلى تعليق جزئي للعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، مما... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T19:00+0000
2026-03-30T19:00+0000
2026-03-30T19:00+0000
وقال أوربان في مقابلة مع موقع "أوت" المجري: "لقد فشلت الاستراتيجية الأوروبية بشأن أوكرانيا. أعتقد أن الروس قد انتصروا في هذه الحرب بالفعل وقبل ذلك. حسنًا، حتى لو لم ينتصروا، مع أنني أعتقد أنهم انتصروا، فلا يمكن أن يكونوا قد خسروا أيضًا. وبعد الحرب مع إيران، أستطيع أن أقول بثقة إن الروس هم من انتصروا في هذه الحرب".وأضاف أوربان، أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا كانت مبنية على نفاد الموارد المالية لروسيا، لكن "هذه الخطة أُحبطت بسلسلة الضربات الجوية التي شنها الرئيس الأمريكي على إيران، لأنها حررت روسيا من العقوبات".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260330/ترامب-يتوعد-إيران-بـالرد-القريب-بعد-ضربة-حيفا-1112115829.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المجر
إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, المجر, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, المجر, إيران
أوربان: الأحداث في إيران وارتفاع أسعار الطاقة تعرقل خطط الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الإثنين، بأن الأحداث في إيران وارتفاع أسعار الطاقة أديا إلى تعليق جزئي للعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، مما سمح لها ببيع النفط بضعف السعر وبسهولة أكبر، الأمر الذي أحبط خطط الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.
وقال أوربان في مقابلة مع موقع "أوت" المجري: "لقد فشلت الاستراتيجية الأوروبية بشأن أوكرانيا. أعتقد أن الروس قد انتصروا في هذه الحرب بالفعل وقبل ذلك. حسنًا، حتى لو لم ينتصروا، مع أنني أعتقد أنهم انتصروا، فلا يمكن أن يكونوا قد خسروا أيضًا. وبعد الحرب مع إيران، أستطيع أن أقول بثقة إن الروس هم من انتصروا في هذه الحرب".
وأوضح رئيس الوزراء المجري، أن الأحداث في إيران "قطعت جزءًا من إمدادات الطاقة العالمية لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات"، ونتيجة لذلك، تم تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على الطاقة الروسية، مما سمح لروسيا "ببيع حوامل الطاقة للعالم بسهولة أكبر وبسعر مضاعف" مقارنةً بما كانت عليه قبل الضربات على إيران.
وأضاف أوربان، أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا كانت مبنية على نفاد الموارد المالية لروسيا، لكن "هذه الخطة أُحبطت بسلسلة الضربات الجوية التي شنها الرئيس الأمريكي على إيران، لأنها حررت روسيا من العقوبات".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".