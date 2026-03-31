النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي بعد خفض الإمدادات جراء الحرب على إيران

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي بعد خفض الإمدادات جراء الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء، فيما يتجه خام برنت لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له على الإطلاق ‌والعقود الآجلة للخام الأمريكي نحو أقوى... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
العالم
60
03:36 GMT 31.03.2026
© REUTERS Stringerناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء، فيما يتجه خام برنت لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له على الإطلاق ‌والعقود الآجلة للخام الأمريكي نحو أقوى ارتفاع ⁠شهري لها منذ 2020، وذلك بسبب قيود العرض الناجمة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ​مايو/⁠أيار 2.26 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 115.04 دولار للبرميل، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 19 مارس/آذار خلال الجلسة السابقة.
‌وتنتهي صلاحية عقد مايو اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر عقد يونيو/‌حزيران الأكثر تداولا 108.96 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو/أيار 3.10 دولار، أو ثلاثة بالمئة، إلى 105.96 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس/آذار.
وأدى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، الذي ينقل عادة نحو خمس إمدادات النفط العالمية وعدد كبير من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام ⁠برنت 59 بالمئة حتى ⁠الآن في مارس/آذار، وهو أعلى زيادة شهرية على الإطلاق، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 58 بالمئة هذا الشهر، وهو أعلى معدل منذ مايو أيار 2020.
وفي تأكيد على التهديد ​الذي تتعرض له إمدادات الطاقة البحرية جراء الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية اليوم أن ناقلة النفط ​الخام (السالمي) التابعة للمؤسسة، والتي تبلغ سعتها مليوني برميل، تعرضت ​لهجوم إيراني مزعوم في ميناء دبي، وحذر المسؤولون أيضا من احتمال حدوث ​تسربات نفطية ⁠في المنطقة.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين من أن الولايات المتحدة ستعمد إلى "تدمير" محطات الطاقة ‌وآبار النفط الإيرانية إذا لم تعاود طهران فتح مضيق هرمز. وجاء ذلك في أعقاب رفض طهران مقترحات السلام الأمريكية باعتبارها "غير واقعية" وضرباتها الصاروخية الأخيرة على إسرائيل.
إعلام: ترامب يبدي استعداده لإنهاء الحرب مع إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا
02:19 GMT
ومع ذلك، قال البيت الأبيض أمس إن المحادثات مع إيران مستمرة وتسير على ما يرام، مضيفا أن ما تقوله طهران علنا يختلف عما تقوله للمسؤولين الأمريكيين سرا.
