النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي بعد خفض الإمدادات جراء الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء، فيما يتجه خام برنت لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له على الإطلاق والعقود الآجلة للخام الأمريكي نحو أقوى...
2026-03-31T03:36+0000
ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء، فيما يتجه خام برنت لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له على الإطلاق والعقود الآجلة للخام الأمريكي نحو أقوى ارتفاع شهري لها منذ 2020، وذلك بسبب قيود العرض الناجمة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار 2.26 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 115.04 دولار للبرميل، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 19 مارس/آذار خلال الجلسة السابقة.
وتنتهي صلاحية عقد مايو اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر عقد يونيو/حزيران الأكثر تداولا 108.96 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو/أيار 3.10 دولار، أو ثلاثة بالمئة، إلى 105.96 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس/آذار.
وأدى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، الذي ينقل عادة نحو خمس إمدادات النفط العالمية وعدد كبير من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 59 بالمئة حتى الآن في مارس/آذار، وهو أعلى زيادة شهرية على الإطلاق، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 58 بالمئة هذا الشهر، وهو أعلى معدل منذ مايو أيار 2020.
وفي تأكيد على التهديد الذي تتعرض له إمدادات الطاقة البحرية جراء الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية اليوم أن ناقلة النفط الخام (السالمي) التابعة للمؤسسة، والتي تبلغ سعتها مليوني برميل، تعرضت لهجوم إيراني مزعوم في ميناء دبي، وحذر المسؤولون أيضا من احتمال حدوث تسربات نفطية في المنطقة.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين من أن الولايات المتحدة ستعمد إلى "تدمير
" محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تعاود طهران فتح مضيق هرمز. وجاء ذلك في أعقاب رفض طهران مقترحات السلام الأمريكية باعتبارها "غير واقعية" وضرباتها الصاروخية الأخيرة على إسرائيل.
ومع ذلك، قال البيت الأبيض أمس إن المحادثات مع إيران مستمرة وتسير على ما يرام، مضيفا أن ما تقوله طهران علنا يختلف عما تقوله للمسؤولين الأمريكيين سرا.