https://sarabic.ae/20260331/مصدر-تركي-انعدام-الثقة-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-يمثل-العقبة-الرئيسية-أمام-المفاوضات-1112122886.html

مصدر تركي: انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران يمثل العقبة الرئيسية أمام المفاوضات

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر في الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، بأن جهود الوسطاء لحل النزاع حول إيران تهدف إلى إزالة انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، والذي لا يزال يمثل العقبة... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102896889_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_46f164a20f9c8509a44030583999d74f.jpg

أنقرة –سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "ينصبّ تركيز الوسطاء اليوم على خفض مستوى انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، والذي لطالما شكّل عائقاً رئيسياً أمام استئناف المفاوضات الكاملة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة وسط محاولات لاستئناف عملية التفاوض.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

