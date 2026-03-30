خبير: التعزيزات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "رمزية" ولا تعني شن هجوم بري شامل على إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الولايات المتحدة حشدت أكثر من 50 ألف جندي في منطقة الشرق الأوسط، وهو عدد يزيد بنحو 10 آلاف جندي عما هو معتاد في الأوقات العادية. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الولايات المتحدة حشدت أكثر من 50 ألف جندي في منطقة الشرق الأوسط، وهو عدد يزيد بنحو 10 آلاف جندي عما هو معتاد في الأوقات العادية.
وفي هذا الصدد، صرح ماثيو كروسستون، أستاذ الأمن القومي في جامعة "بوي" الحكومية، لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "إن شن هجوم بري حقيقي كان سيتطلب حشداً وتعزيزاً للقوات في المنطقة يفوق هذا بكثير من حيث القوة والضخامة".
وأضاف: "وعليه، لا بد من استنتاج أن هذه الزيادة في أعداد القوات ليست مرتبطة بشن هجوم بري وشيك".
فالأعداد التي تزيد عن 50 ألف جندي والمحشودة حالياً في المنطقة تُعد ضئيلة للغاية مقارنة بالقوة الضاربة التي قوامها 250 ألف جندي، والتي نشرتها الولايات المتحدة في بداية حربها مع العراق، وفقا للخبير.
ووفقا للخبير، فإن الزيادة البالغة 10 آلاف جندي تبدو "رمزية"، وعادة ما يكون الغرض منها إظهار الجاهزية والاستعداد تحسباً لتفاقم الصراع أو في حال دعت الحاجة لاتخاذ قرارات مفاجئة.
كما أفادت الصحيفة الأمريكية، بأن قوات العمليات الخاصة الأمريكية -بما في ذلك وحدات "رينجرز" التابعة للجيش ووحدات "سيلز" التابعة للبحرية- لم تُسند إليها بعد أي مهام محددة.