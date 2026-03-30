أمساليوم
بث مباشر
إعادة التسلح وإطالة الحرب... خبير يوضح لـ "سبوتنيك" أهداف زيادة مخصصات الجيش الإسرائيلي في الموازنة
إعادة التسلح وإطالة الحرب... خبير يوضح لـ "سبوتنيك" أهداف زيادة مخصصات الجيش الإسرائيلي في الموازنة
https://sarabic.ae/20260330/-الكنيست-الإسرائيلي-يقر-مشروع-قانون-يقضي-بإعدام-أسرى-فلسطينيين-1112116705.html
https://sarabic.ae/20260327/برلماني-عربي-سابق-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يعيش-ورطة-سياسية-والذهاب-لانتخابات-مبكرة-مستبعد-1112012800.html
https://sarabic.ae/20260306/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يستفيد-من-ضرب-إيران-سياسيا-والإسرائيليون-من-يدفعون-الثمن-1111168072.html
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الجانب الإسرائيلي يحاول من خلال رصد ميزانية ضخمة ترميم صورة الردع التي تضررت بشدة، والعمل على إعادة ملء المخازن والمستودعات التي استُنزفت وتبخرت في حرب لم يتم تقدير مداها الزمني بشكل صحيح.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حسابات الإسرائيلية الخاطئة ارتكزت على سيناريوهات فشلت بامتياز، لا سيما الرهان على الانهيار السريع للنظام الإيراني، ودخول الأكراد وحلف الناتو على خط المواجهة، وتحول الموقف الخليجي من الدفاع إلى الهجوم.
وأوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو باتت مطالبة بدفع تعويضات ضخمة لقطاعات واسعة تضررت من هذه الحرب التي بادرت إليها، بالإضافة إلى تحمل تكاليف أعمال ترميم المنازل والخدمات والمرافق الحكومية والعسكرية التي طالها القصف الإيراني.
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين
وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الميزانية هو محاولة وقف نزيف الهجرة العكسية أو تقليص معدلاتها، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة غادرت بالفعل أو ترغب في الخروج فور رفع القيود الحالية عن حركة الطيران وعدد الركاب.
ويرى أنور أن هذه الميزانية تهدف إلى الاستعداد لسيناريو استمرار وتوسيع المعارك العسكرية الدائرة، حيث لا يوجد جولة تم حسمها، أو جبهة تم إغلاق ملفها، مشيرًا إلى أن التعويل على استدعاء قوات دولية للقيام بالمهمة التي فشل فيها جيش إسرائيل في غزة، والتعويل على بناء تحالف لحسم الصراع في إيران - مع مراعاة أن إيران مساحتها واسعة- هذه الأمور تجعل الخيار الخاص باستمرار القتال وتجدد الصراع سواء بريا في لبنان أو مواجهات بالصواريخ مع الحوثيين في اليمن، ودعم الجانب الأمريكي في فتح مضيق هرمز، سيناريوهات مفتوحة تحتاج لاستعدادات وأموال، حتى وإن كان هناك تفاوض.
وأضاف أنور أنه في ظل الجموح الإسرائيلي لن تكفي أي ميزانية لتلبية الطموحات القائمة، لافتا إلى ما عبر عنه رئيس أركان جيش الاحتلال بشأن انهيار الجيش وعدم قدرة قوات الاحتياط على الصمود أمام الجبهات المتعددة، تزامنا مع التوسع في بؤر استيطانية غير قانونية حتى وفق القانون الإسرائيلي نفسه، وهو ما يجعل الأزمة تتركز في الموارد البشرية وليس في الأموال فقط.
برلماني عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يعيش ورطة سياسية والذهاب لانتخابات مبكرة مستبعد
وأوضح الأكاديمي المصري أن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود قطاع يرفض الخدمة العسكرية، مقابل مطالبات بزيادة مدة الخدمة الإلزامية لما فوق 30 شهرًا، وهو أمر تعجيزي للجانب الحكومي أيده فيه العديد من الجنرالات والخبراء، أن الأزمة التي أدخل نتنياهو إسرائيل فيها لن تحل بهذه الميزانية التي تعتبر مجرد مسكنات حتى أكتوبر القادم، حيث يسعى نتنياهو حينها لمحاولة إلغاء الانتخابات.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل بقيمة 850.6 مليار شيكل (نحو 271 مليار دولار)، في تصويت حاسم جنّب البلاد انتخابات مبكرة كانت ستُفرض في حال عدم إقرارها قبل الموعد النهائي القانوني.
وجاءت الموافقة بأغلبية 62 صوتا مقابل 55، بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 13 ساعة، شهدت تعطيلات متكررة بسبب صفارات إنذار من صواريخ إيرانية، ما اضطر النواب أحيانا للتصويت من غرف محصنة.
وشهدت الميزانية زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدفاع التي بلغت 143 مليار شيكل، إلى جانب تخصيص مليارات الشواكل للمؤسسات التعليمية الحريدية ضمن أولويات الائتلاف الحاكم، بما في ذلك نحو 800 مليون شيكل إضافية أُقرت بتعديلات ليلية مثيرة للجدل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من ضرب إيران سياسيا والإسرائيليون من يدفعون الثمن
وبينما وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الميزانية بأنها "ترعى الجميع" وتدعم الاقتصاد في زمن الحرب، فقد هاجمها زعيم المعارضة، يائير لابيد، معتبرا إياها "أكبر سرقة في تاريخ الدولة"، في ظل انتقادات واسعة للتعديلات المفاجئة وزيادة تمويل الحريديم رغم الخلاف حول إعفائهم من التجنيد العسكري.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
