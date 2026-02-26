https://sarabic.ae/20260226/إعلام-إسرائيلي-سموتريتش-يفتتح-مشروعا-استيطانيا-لـإجهاض-الدولة-الفلسطينية-1110776613.html

إعلام إسرائيلي: سموتريتش يفتتح مشروعا استيطانيا لـ"إجهاض" الدولة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إطلاق مشروع جديد يربط بين مستوطنات الضفة الغربية ومدينة القدس. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء الأربعاء، أن مشروع سموتريتش يتضمن إطلاق طريق سريع يحمل رقم 45، للربط بين مستوطنات القدس والضفة الغربية.ونقلت القناة عن وزير المالية أن للمشروع أهمية كبيرة في "منهجية العمل على إجهاض قيام دولة فلسطينية في المستقبل المنظور"، مضيفًا إن "تطوير بنية تحتية للنقل في المنطقة، يعد هدفا وطنيا بالغ الأهمية، ونحن نعمل بجد على تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الاستيطان، وتقليص أوقات السفر، وتحسين جودة الحياة".وأوضح سموتريتش أن "الطريق رقم 45 يمثل تعبيرا صريحا عن السياسة التي أقودها لربط القدس ومستوطنة بنيامين والوسط بشبكة نقل حديثة ومتطورة ومتصلة".ولم يكتف وزير المالية الإسرائيلي بذلك، بل قال إن "إنشاء الطريق السريع ليس مجرد مشروع نقل مهم، بل هو رسالة استيطانية واستراتيجية وصهيونية من الدرجة الأولى. فالربط المباشر بين شرق بنيامين ووسط البلاد يغير الواقع على الأرض، ويفرض السيادة بحكم الأمر الواقع، وينهي إلى الأبد إمكانية تنفيذ حلم دولة فلسطينية".ومن جانبها، أوضحت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، التي رافقت سموتريتش في إطلاق العمل بالمشروع الجديد، أن "إنشاء الطريق السريع 45 يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية للنقل في منطقة القدس وبنيامين خلال العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن يغيّر خريطة النقل في المنطقة".وكانت الحكومة الاسرائيلية قد صادقت، الأسبوع الماضي، على قرار يسمح لها بتسجيل أراض في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.وقدّم المقترح كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة. وجاء في البيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: "لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".وتابع البيان المشترك: "ستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة".وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس يسبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "الخطوط الحمراء" السابقة.وتتضمن القرارات تغييرات عميقة في إجراءات تسجيل وشراء الأراضي، أبرزها: رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح للجمهور الاطلاع على هوية الملاك والتواصل معهم مباشرة لإتمام صفقات الشراء، بعد أن كانت العملية سرية سابقًا.وإلغاء الحظر على بيع الأراضي للأجانب (غير العرب)، وإلغاء شرط الحصول على تصريح خاص للمعاملات العقارية، ما يزيل العوائق أمام اليهود لشراء العقارات بشكل فردي أو مباشر، دون الحاجة إلى شركات مسجلة في المنطقة.وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

