https://sarabic.ae/20260218/مسؤول-أممي-تسريع-سلب-ممتلكات-الفلسطينيين-وتوسيع-المستوطنات-لن-يحققا-الاستقرار-والسلام--1110474158.html
مسؤول أممي: تسريع "سلب" ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات لن يحققا الاستقرار والسلام
مسؤول أممي: تسريع "سلب" ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات لن يحققا الاستقرار والسلام
سبوتنيك عربي
حذّر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن "تسريع سلب ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات... 18.02.2026
2026-02-18T06:40+0000
2026-02-18T06:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103642857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6785f5fdd2d9d80688cfbdc6bc745052.jpg
وقال لازاريني، في منشور عبر منصة "إيكس"، إن "هذه الإجراءات لن تفضي إلى الأمن أو الاستقرار، بل تعمّق التوتر وتُبعد فرص التوصل إلى سلام طال انتظاره". ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه الخطوات، مطالبًا جميع الأطراف بالحفاظ على المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم، والمتمثل في حل الدولتين عبر تسوية تفاوضية تتوافق مع القانون الدولي.وأدان غوتيريش قرار الحكومة الإسرائيلية، محذرًا من أنه "قد يفضي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة".وكانت هيئةن البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".وأثار هذا القرار موجة من الإدانات من المجتمع الدولي، فقد جدد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائيل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية عن انتقاداتها.وأعلنت الولايات المتحدة، في الـ14 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260217/بيان-مشترك-لـ80-دولة-ومنظمة-بشأن-الإجراءات-الإسرائيلية-في-الضفة-الغربية-1110468624.html
https://sarabic.ae/20260217/بيان-عربي-إسلامي-موحد-يدين-قرار-إسرائيل-تصنيف-أراض-في-الضفة-الغربية-ويطالب-بتدخل-دولي-1110449196.html
https://sarabic.ae/20260216/الخارجية-الفلسطينية-نخشى-ضم-إسرائيل-أراضي-بالضفة-الغربية-قبل-اجتماع-مجلس-السلام-1110442755.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103642857_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2495c22330e0c74764a9d0417ed87aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول أممي: تسريع "سلب" ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات لن يحققا الاستقرار والسلام

06:40 GMT 18.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatتدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية
تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حذّر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن "تسريع سلب ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، لن يحققا الاستقرار أو السلام المنشودين في المنطقة".
وقال لازاريني، في منشور عبر منصة "إيكس"، إن "هذه الإجراءات لن تفضي إلى الأمن أو الاستقرار، بل تعمّق التوتر وتُبعد فرص التوصل إلى سلام طال انتظاره".
ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه الخطوات، مطالبًا جميع الأطراف بالحفاظ على المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم، والمتمثل في حل الدولتين عبر تسوية تفاوضية تتوافق مع القانون الدولي.
مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
بيان مشترك لـ80 دولة ومنظمة بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أمس, 20:29 GMT
وأدان غوتيريش قرار الحكومة الإسرائيلية، محذرًا من أنه "قد يفضي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة".
وكانت هيئةن البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
بيان عربي إسلامي موحد يدين قرار إسرائيل تصنيف أراض في الضفة الغربية ويطالب بتدخل دولي
أمس, 09:06 GMT
وأثار هذا القرار موجة من الإدانات من المجتمع الدولي، فقد جدد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائيل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية عن انتقاداتها.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدّية".

وأعلنت الولايات المتحدة، في الـ14 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
الخارجية الفلسطينية: نخشى ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية قبل اجتماع مجلس السلام
16 فبراير, 21:26 GMT

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
