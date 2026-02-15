https://sarabic.ae/20260215/الخارجية-التركية-ندين-القرار-الإسرائيلي-الذي-يؤدي-لفرض-سيادتها-على-الضفة-الغربية-1110390235.html

الخارجية التركية: ندين القرار الإسرائيلي الذي يؤدي لفرض سيادتها على الضفة الغربية

الخارجية التركية: ندين القرار الإسرائيلي الذي يؤدي لفرض سيادتها على الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، قرار إسرائيل بفرض سيادتها على الضفة الغربية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد هذه... 15.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-15T15:46+0000

2026-02-15T15:46+0000

2026-02-15T15:46+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105203583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b48e072868110455a71901c5bc58cb7.jpg

وجاء في بيان الخارجية التركية: "تركيا تدين القرار الإسرائيلي الذي يقضي إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية، وإسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لفرض الأمر الواقع بالضفة الغربية".وقدم المقترح كلٌ من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيُتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.وجاء في البيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: "لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الحكومة تصدق للمرة الأولى منذ 1967 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، مؤكدا أن القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لإسرائيل.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20260215/الرئاسة-الفلسطينية-وحماس-تطالبان-بتدخل-أممي-فوري-لوقف-الإجراءات-الإسرائيلية-في-الضفة-1110387396.html

https://sarabic.ae/20260211/ترامب-يؤكد-معارضته-لضم-إسرائيل-للضفة-الغربية-1110234643.html

https://sarabic.ae/20260211/أردوغان-تركيا-ترفض-قرارات-إسرائيل-لتوسيع-سيطرتها-على-الضفة-الغربية-1110264308.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن