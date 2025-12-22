https://sarabic.ae/20251222/خطة-إسرائيلية-جديدة-لضم-مستوطنات-شمالي-الضفة-الغربية-1108458772.html

خطة إسرائيلية جديدة لضم مستوطنات شمالي الضفة الغربية

خطة إسرائيلية جديدة لضم مستوطنات شمالي الضفة الغربية

22.12.2025

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العودة لاستيطان شمالي الضفة الغربية، وذلك في سياق احتفال مجموعة من المستوطنين، اليوم (الاثنين)، بالذكرى الخمسين لاستيطان الضفة الغربية".وذكرت الصحيفة أن المستوطنين يعتزمون بناء على طلب الحكومة، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، العودة إلى بعض النقاط الاستيطانية غير القانونية الواقعة شمالي الضفة الغربية، في "خطوة تهدف إلى المساهمة الفعلية في محو آثار إخلاء المستوطنات، الذي حدث خلال عملية الانسحاب الأحادي الجانب في عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط".وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "قادة المستوطنين قد وضعوا نصب أعينهم هدف استعادة مستوطنات شمال الضفة الغربية، ولا يقتصر الأمر على المستوطنات فحسب، فقد سيطرت القيادة المركزية للمستوطنات على مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس مطلع العام، وهي تعمل حاليا على تعزيز سيطرتها على المنطقة" على حد قولها.وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد أقر، أمس الأحد، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار".يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

