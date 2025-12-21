"حماس": مصادقة إسرائيل على تشريع 19 مستوطنة في الضفة الغربية خطوة استعمارية جديدة

عربي
بمشاركة بوتين... بدء الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251221/حماس-مصادقة-إسرائيل-على-تشريع-19-مستوطنة-في-الضفة-الغربية-خطوة-استعمارية-جديدة----1108427717.html
"حماس": مصادقة إسرائيل على تشريع 19 مستوطنة في الضفة الغربية خطوة استعمارية جديدة
"حماس": مصادقة إسرائيل على تشريع 19 مستوطنة في الضفة الغربية خطوة استعمارية جديدة
سبوتنيك عربي
وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية بتشريع 19 مستوطنة وبؤرة استيطانية... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T15:18+0000
2025-12-21T15:18+0000
حركة حماس
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31bf5e14075be544d22dc46541a37274.jpg
موسكو - سبوتنك. وأكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" ومسؤول مكتب شؤون القدس، هارون ناصر الدين، في بيان رسمي للحركة أن هذا القرار "يستهدف نهب الأرض الفلسطينية وفرض وقائع قسرية على الأرض على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني". واعتبر ناصر الدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار "السياسة الاستيطانية العدوانية" التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، محذراً من أنها "لن تمر دون رد فلسطيني وعربي ودولي يتناسب مع خطورة هذا التصعيد".وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد أقر، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.وأكد سموتريتش في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية"، وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة"، وفق تعبير البيان.يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251221/المجلس-الوزاري-الأمني-الإسرائيلي-يوافق-على-إنشاء-19-مستوطنة-جديدة-في-الضفة-الغربية-1108411509.html
https://sarabic.ae/20251219/إسرائيل-تستخدم-قوة-التدخل-السريع-لتأمين-مستوطنات-الضفة-الغربية-1108336518.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75075022797d760a361fcec94652461d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس": مصادقة إسرائيل على تشريع 19 مستوطنة في الضفة الغربية خطوة استعمارية جديدة

15:18 GMT 21.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatهدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها
هدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية بتشريع 19 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية بأنه "خطوة استعمارية جديدة" و"تكريس لسياسة الضم الزاحف".
موسكو - سبوتنك. وأكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" ومسؤول مكتب شؤون القدس، هارون ناصر الدين، في بيان رسمي للحركة أن هذا القرار "يستهدف نهب الأرض الفلسطينية وفرض وقائع قسرية على الأرض على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني".
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
09:09 GMT
واعتبر ناصر الدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار "السياسة الاستيطانية العدوانية" التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، محذراً من أنها "لن تمر دون رد فلسطيني وعربي ودولي يتناسب مع خطورة هذا التصعيد".
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد أقر، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار.
وأكد سموتريتش في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية"، وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة"، وفق تعبير البيان.
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
إسرائيل تستخدم قوة "التدخل السريع" لتأمين مستوطنات الضفة الغربية
19 ديسمبر, 11:20 GMT

وأشار سموتريتش إلى أن "تنظيم 69 مستوطنة خلال 3 سنوات يعد رقما قياسيا"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تعكس "الصهيونية البسيطة والصحيحة والأخلاقية، وتعزز سيطرة الشعب الإسرائيلي على أرضه أجداده من خلال البناء والاستيطان"، وفق تعبيره.

يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала