برلماني عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يعيش ورطة سياسية والذهاب لانتخابات مبكرة مستبعد
سبوتنيك عربي
قال رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، محمد حسن كنعان، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعيش حالًا ورطة سياسية معقدة... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وائل مجدي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
قال رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، محمد حسن كنعان، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعيش حالًا ورطة سياسية معقدة وكبيرة جراء الحرب الدائرة ضد إيران و"حزب الله" اللبناني في الجبهة الشمالية.
واعتبر كنعان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "احتمالات اتساع رقعة المواجهة قائمة دون تحقيق تقدم ملموس أو إنجازات حقيقية لإسرائيل أو لأمريكا، باستثناء اغتيال بعض القادة الإيرانيين"، مؤكدا أن "تل أبيب والعالم يدركان جيدا أن لكل قائد يقتل بديلا، بل بدلاء جاهزون من ذات البيئة والتنظيم".
وشدد على أن "الادعاءات الإسرائيلية السابقة حول القضاء على قدرات حزب الله قد دحضها الواقع الميداني، إذ تظهر المعطيات بعد مرور نحو 26 يوًما من الحرب الإجرامية واستخدام أكثر الأسلحة تطورا في العالم أن إسرائيل لم تحصد سوى الدمار والقتل وحالة الذعر التي دفعت المستوطنين للملاجئ"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي أصيب بانهيار ملحوظ، وتوقف العمل الأساسي في الدولة مما عمق المخاوف لدى الحكومة الحالية"، لافتا إلى أن "استطلاعات الرأي الأخيرة جاءت مخيبة لآمال نتنياهو بعد أن أظهرت فقدان حزبه لمقعدين إضافيين مما قلص قوة الائتلاف الحكومي إلى 50 مقعدا مقابل 70 مقعدا للمعارضة".
وأكد رئيس الحزب القومي العربي أن "نتنياهو لن يعجّل بانتخابات مبكرة بل سيعمل على تأجيلها لموعدها الرسمي حفاظا على مصالحه"، مبينا أن "هذه الحرب هي حرب نتنياهو الشخصية لإخفاء قضايا الفساد وخيانة الأمانة التي تلاحقه في المحاكم".
ويرى أن "توقف جلسات المحاكمة بسبب حالة الحرب يخدم أجندة رئيس الوزراء الذي استغل الوضع لتعطيل القضاء، وليس حرصا على سلامة المواطنين"، متوقعا أن "تجرى الانتخابات البرلمانية في موعدها الرسمي بنهاية العام الجاري، كون المتبقي من الزمن لا يتجاوز 7 أشهر".
وأفادت تقارير بأن نتنياهو يسارع إلى إقرار الميزانية، وتجنب إجراء انتخابات مبكرة من المرجح أن يخسرها لأن الحرب على إيران لم تعزز حتى الآن شعبيته بما يكفي في استطلاعات الرأي، وعدم إقرار البرلمان الميزانية بحلول 31 مارس/ آذار 2026 يعد أحد طرق فرض انتخابات مبكرة، إذ يستدعي ذلك إجراء انتخابات في غضون 90 يوما لموجب القانون".
وتواصل أمريكا وإسرائيل، منذ 28 من فبراير/ شباط 2026، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".