https://sarabic.ae/20260327/إعلام-يكشف-عن-اتصال-هاتفي-حاد-بين-نائب-ترامب-ونتنياهو-حول-فرص-تغيير-النظام-في-إيران-1112004658.html

إعلام يكشف عن اتصال هاتفي "حاد" بين نائب ترامب ونتنياهو حول فرص تغيير النظام في إيران

كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن، جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى مكالمة هاتفية متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في...

2026-03-27T15:33+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg

وذكر التقرير أن فانس انتقد نتنياهو بشدة بسبب تصريحاته حول احتمالية تغيير النظام. وقال مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام الأمريكية: "قبل الحرب، روّج نتنياهو لتغيير النظام في إيران على أنه سهل، وأنه أكثر احتمالا مما هو عليه في الواقع، وكان نائب الرئيس الأمريكي مدركا تماما لبعض تلك التصريحات".وبعد الاتصال الهاتفي، ادعى مسؤول أمريكي أن "إسرائيل تُقوّض جهود فانس، الذي اضطلع بدور قيادي في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إيران"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وينضم جي دي فانس، المعارض العلني للحروب الخارجية المفتوحة منذ فترة طويلة، إلى المحادثات إلى جانب المفاوضين الأمريكيين، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.واتهم مسؤول أمريكي إسرائيل بالوقوف وراء التقارير التي تفيد بأن إيران ترغب في التفاوض مع فانس، معتبرة إياه أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.ونقل التقرير الأمريكي عن مسؤول آخر قوله إن فانس هو الأجدر بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260327/تغطية-لليوم-الـ28-للحرب-على-إيران-ترامب-يحدد-مهلة-جديدة-وطهران-تؤكد-حق-إغلاق-هرمز-صور-وفيديو--1111980895.html

https://sarabic.ae/20260327/مدفيديف-أي-عملية-برية-أمريكية-في-إيران-ستؤدي-إلى-عواقب-كارثية-في-المنطقة-1111991966.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

