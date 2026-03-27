تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
بث مباشر
مدفيديف: تحركات واشنطن في إيران خطأ إستراتيجي فادح
مدفيديف: تحركات واشنطن في إيران خطأ إستراتيجي فادح
صرّح دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، أن التدخلات الأمريكية في إيران كانت خطأ إستراتيجيا فادحًا، مشيرًا إلى أن "من سيدفع ثمنه هو... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T12:02+0000
2026-03-27T12:43+0000
12:02 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 12:43 GMT 27.03.2026)
صرّح دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، أن التدخلات الأمريكية في إيران كانت خطأ إستراتيجيا فادحًا، مشيرًا إلى أن "من سيدفع ثمنه هو الإدارة الأمريكية المقبلة، التي قد تكون إدارة تنتمي للحزب الديمقراطي".
وقال مدفيديف، ردًا على سؤال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن ذلك (الوضع الحالي) ثمن خطأ فادح، خطأ إستراتيجي ارتكبه البيت الأبيض. علاوة على ذلك، من المرجح أن تدفع الإدارة الأمريكية المقبلة ثمن هذا الخطأ، وربما لن تكون إدارة جمهورية، بل ديمقراطية".

وأضاف، ردًا على سؤال حول تداعيات عملية برية أمريكية في إيران، إن نُفذت: "أعتقد أن العواقب ستكون وخيمة على المنطقة، وعلى جميع الأطراف".

وأردف ميدفيديف: "عندما تتدخل واشنطن في دولة أجنبية، تقع على بعد ألف ميل، وتعجز لعشر سنوات عن إيجاد مخرج مشرف من هذا الصراع، أعتقد أن هذا سيكون وضعًا بالغ الخطورة، لا سيما وأن إيران صرّحت مرارًا بأنها ستطلق العنان لقوتها في مثل هذه الحالة".

وتابع: "نأمل جميعًا في حل سلمي لأي نزاع، لكنني أعتقد أنه في المستقبل القريب، وبقدر ما يبدو ذلك مؤسفًا، فهو غير ممكن، لأن القوى المنخرطة في هذا الصراع تتخذ مواقف متناقضة بشكل حاد وتكنّ كراهية متبادلة لبعضها بعضًا".

وأكد مدفيديف أن "الحرب بصورتها الأكبر في الشرق الأوسط ربما لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن "المنطقة قد تصبح بؤرة لعدم الاستقرار لقرون"، ومضى قائلًا: "الحرب الأكبر في الشرق الأوسط ربما لم تبدأ بعد، وحينها سيصبح الشرق الأوسط مصدرًا وبؤرة لعدم الاستقرار وقد يستمر ذلك لقرون".
وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، حول موقف إيران من مسألة تطوير أسلحة نووية: "من الصعب التكهن هنا، سيعتمد الأمر على موقف المرشد الأعلى الجديد (مجتبى خامنئي) وعلى مجموعة كاملة من العوامل".

وأعرب مدفيديف عن اعتقاده بأن "عددًا من دول الخليج العربية ستنشئ درعها النووي الخاص بعد الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران"، وقال: "سأقول هذا، والذي قد يعتبر الآن تحريضيًا بعض الشيء، رغم أنهم يتحدثون عنه بالفعل، أنا شبه متأكد من أن دول الخليج، أو على الأقل بعضها، ستنشئ الآن درعها النووي الخاص".

وتابع: "من الواضح أن الولايات المتحدة أثبتت لجميع دول الخليج، بشكل ملموس، بأنها تدافع عن نفسها وإسرائيل فقط لا غير. وهذا بالطبع درس جلي لجميع دول الخليج".
وحول روسيا، أكد مدفيديف أن روسيا حققت معدلات إنتاج عالية جدا لمجموعة واسعة من أصناف الأسلحة والمعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن روسيا تمتلك كل ما يلزم من أسلحة وستستخدمها عند الضرورة.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
