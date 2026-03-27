مدفيديف: تحركات واشنطن في إيران خطأ إستراتيجي فادح

سبوتنيك عربي

صرّح دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، أن التدخلات الأمريكية في إيران كانت خطأ إستراتيجيا فادحًا، مشيرًا إلى أن "من سيدفع ثمنه هو... 27.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-27T12:43+0000

وقال مدفيديف، ردًا على سؤال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن ذلك (الوضع الحالي) ثمن خطأ فادح، خطأ إستراتيجي ارتكبه البيت الأبيض. علاوة على ذلك، من المرجح أن تدفع الإدارة الأمريكية المقبلة ثمن هذا الخطأ، وربما لن تكون إدارة جمهورية، بل ديمقراطية".وأردف ميدفيديف: "عندما تتدخل واشنطن في دولة أجنبية، تقع على بعد ألف ميل، وتعجز لعشر سنوات عن إيجاد مخرج مشرف من هذا الصراع، أعتقد أن هذا سيكون وضعًا بالغ الخطورة، لا سيما وأن إيران صرّحت مرارًا بأنها ستطلق العنان لقوتها في مثل هذه الحالة".وأكد مدفيديف أن "الحرب بصورتها الأكبر في الشرق الأوسط ربما لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن "المنطقة قد تصبح بؤرة لعدم الاستقرار لقرون"، ومضى قائلًا: "الحرب الأكبر في الشرق الأوسط ربما لم تبدأ بعد، وحينها سيصبح الشرق الأوسط مصدرًا وبؤرة لعدم الاستقرار وقد يستمر ذلك لقرون".وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، حول موقف إيران من مسألة تطوير أسلحة نووية: "من الصعب التكهن هنا، سيعتمد الأمر على موقف المرشد الأعلى الجديد (مجتبى خامنئي) وعلى مجموعة كاملة من العوامل".وتابع: "من الواضح أن الولايات المتحدة أثبتت لجميع دول الخليج، بشكل ملموس، بأنها تدافع عن نفسها وإسرائيل فقط لا غير. وهذا بالطبع درس جلي لجميع دول الخليج".وحول روسيا، أكد مدفيديف أن روسيا حققت معدلات إنتاج عالية جدا لمجموعة واسعة من أصناف الأسلحة والمعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن روسيا تمتلك كل ما يلزم من أسلحة وستستخدمها عند الضرورة.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".إعلام: خسائر واشنطن العسكرية تقترب من 3 مليارات دولار بعد الضربات الإيرانيةترامب يتحدث عن "هدية قيمة" للولايات المتحدة من إيران

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

