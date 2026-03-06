https://sarabic.ae/20260306/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يستفيد-من-ضرب-إيران-سياسيا-والإسرائيليون-من-يدفعون-الثمن-1111168072.html

نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من ضرب إيران سياسيا والإسرائيليون من يدفعون الثمن

سبوتنيك عربي

قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، إن الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو على إيران، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية، تعد خرقًا... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

حصري

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن نتنياهو الذي استمر على مدار عامين في ارتكاب جرائم حرب واعتداءات متواصلة على الشعب الفلسطيني، وحرب إبادة في غزة، بات يعتقد وَهْمًا أن يده مطلقة لشن هذه الحرب ضد إيران، وضد أي دولة في المنطقة.وأضافت أن التوجه الإمبريالي للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط قد تتقاطع بشكل كامل مع أهداف نتنياهو من هذه الحرب.أما الغاية الثانية، وفقًا للبرلمانية العربية، فهي شخصية بحتة، حيث يعيش نتنياهو منذ سنتين أزمة سياسية وقضائية خانقة، ويدرك تمامًا أن الانتخابات المقررة في شهر سبتمبر المقبل لن تمنحه فرصة العودة للحكم، ما يعني مواجهته المباشرة مع القضاء بشأن قضايا الفساد المنسوبة إليه، خاصة وأنه لم يقدم للجمهور الإسرائيلي أي إنجاز حقيقي يبرر بقاءه.وأشارت توما إلى أن استطلاعات الرأي داخل إسرائيل تظهر صعود شعبية نتنياهو بمقعدين في الكنيست منذ بداية الحرب مع إيران، مما يدفعه للاستمرار في هذه الحرب وتضليل الرأي العام بإيهامهم بانتصار وهمي يضمن له الفوز في الانتخابات القادمة.وحذرت النائبة العربية بالكنيست من أن الجمهور الإسرائيلي سوف يدفع ثمنًا باهظًا؛ جراء هذه الحرب التي تهدد أمنه وتشل حركته الاقتصادية بفعل الصواريخ، منوهة بأن وزير المالية سموتريتش قد أقر بأن تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بلغت 2.9 مليار دولار، وهي تكلفة مرشحة للارتفاع لتغرق إسرائيل في ديون طائلة سيدفع ثمنها المواطن البسيط على مدار سنوات طويلة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

