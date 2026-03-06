نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من ضرب إيران سياسيا والإسرائيليون من يدفعون الثمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يستفيد-من-ضرب-إيران-سياسيا-والإسرائيليون-من-يدفعون-الثمن-1111168072.html
نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من ضرب إيران سياسيا والإسرائيليون من يدفعون الثمن
نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من ضرب إيران سياسيا والإسرائيليون من يدفعون الثمن
سبوتنيك عربي
قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، إن الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو على إيران، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية، تعد خرقًا... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T19:24+0000
2026-03-06T19:24+0000
حصري
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن نتنياهو الذي استمر على مدار عامين في ارتكاب جرائم حرب واعتداءات متواصلة على الشعب الفلسطيني، وحرب إبادة في غزة، بات يعتقد وَهْمًا أن يده مطلقة لشن هذه الحرب ضد إيران، وضد أي دولة في المنطقة.وأضافت أن التوجه الإمبريالي للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط قد تتقاطع بشكل كامل مع أهداف نتنياهو من هذه الحرب.أما الغاية الثانية، وفقًا للبرلمانية العربية، فهي شخصية بحتة، حيث يعيش نتنياهو منذ سنتين أزمة سياسية وقضائية خانقة، ويدرك تمامًا أن الانتخابات المقررة في شهر سبتمبر المقبل لن تمنحه فرصة العودة للحكم، ما يعني مواجهته المباشرة مع القضاء بشأن قضايا الفساد المنسوبة إليه، خاصة وأنه لم يقدم للجمهور الإسرائيلي أي إنجاز حقيقي يبرر بقاءه.وأشارت توما إلى أن استطلاعات الرأي داخل إسرائيل تظهر صعود شعبية نتنياهو بمقعدين في الكنيست منذ بداية الحرب مع إيران، مما يدفعه للاستمرار في هذه الحرب وتضليل الرأي العام بإيهامهم بانتصار وهمي يضمن له الفوز في الانتخابات القادمة.وحذرت النائبة العربية بالكنيست من أن الجمهور الإسرائيلي سوف يدفع ثمنًا باهظًا؛ جراء هذه الحرب التي تهدد أمنه وتشل حركته الاقتصادية بفعل الصواريخ، منوهة بأن وزير المالية سموتريتش قد أقر بأن تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بلغت 2.9 مليار دولار، وهي تكلفة مرشحة للارتفاع لتغرق إسرائيل في ديون طائلة سيدفع ثمنها المواطن البسيط على مدار سنوات طويلة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260306/البيت-الأبيض-أمريكا-تمتلك-ما-يكفي-من-السلاح-لتحقيق-أهدافها-في-إيران-1111166674.html
https://sarabic.ae/20260306/وزير-الخارجية-الأمريكي-القتال-مع-إيران-سيستمر-لعدة-أسابيع--1111161851.html
https://sarabic.ae/20260306/دكتور-في-العلاقات-الدولية-ما-يجري-في-إيران-جزء-من-الحرب-التي-أطلقها-الغرب-على-كل-القوى-غير-الغربية--1111159686.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9fa380cfc6f8b942c073db363c38de45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران

نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يستفيد من ضرب إيران سياسيا والإسرائيليون من يدفعون الثمن

19:24 GMT 06.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، إن الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو على إيران، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية، تعد خرقًا صارخًا لكافة القوانين الدولية، وانتهاكًا سافرًا لسيادة الدول الأخرى.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن نتنياهو الذي استمر على مدار عامين في ارتكاب جرائم حرب واعتداءات متواصلة على الشعب الفلسطيني، وحرب إبادة في غزة، بات يعتقد وَهْمًا أن يده مطلقة لشن هذه الحرب ضد إيران، وضد أي دولة في المنطقة.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
البيت الأبيض: أمريكا تتوقع استمرار العملية ضد إيران 4-6 أسابيع
19:01 GMT
وأضافت أن التوجه الإمبريالي للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط قد تتقاطع بشكل كامل مع أهداف نتنياهو من هذه الحرب.
وترى توما أن نتنياهو يسعى لتحقيق غايتين أساسيتين من حرب إيران؛ الأولى استراتيجية بعيدة المدى تتماشى مع الأيديولوجية اليمينية الصهيونية التي يؤمن بها، والتي تهدف لإقامة دولة إسرائيل الكبرى، وهو ما يتطلب منه إخضاع منطقة الشرق الأوسط بأكملها وضمان تطبيع الأنظمة الحاكمة مع واقع الاحتلال.
أما الغاية الثانية، وفقًا للبرلمانية العربية، فهي شخصية بحتة، حيث يعيش نتنياهو منذ سنتين أزمة سياسية وقضائية خانقة، ويدرك تمامًا أن الانتخابات المقررة في شهر سبتمبر المقبل لن تمنحه فرصة العودة للحكم، ما يعني مواجهته المباشرة مع القضاء بشأن قضايا الفساد المنسوبة إليه، خاصة وأنه لم يقدم للجمهور الإسرائيلي أي إنجاز حقيقي يبرر بقاءه.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
وزير الخارجية الأمريكي: الحرب ضد إيران ستستمر لعدة أسابيع
17:04 GMT
وأشارت توما إلى أن استطلاعات الرأي داخل إسرائيل تظهر صعود شعبية نتنياهو بمقعدين في الكنيست منذ بداية الحرب مع إيران، مما يدفعه للاستمرار في هذه الحرب وتضليل الرأي العام بإيهامهم بانتصار وهمي يضمن له الفوز في الانتخابات القادمة.
ولفتت إلى أنه نجح مجددًا في إخضاع المعارضة الإسرائيلية، وتوحيد صفوفها خلف دعم الحرب، وهو النمط المعتاد في إسرائيل عند شن أي عدوان.
وحذرت النائبة العربية بالكنيست من أن الجمهور الإسرائيلي سوف يدفع ثمنًا باهظًا؛ جراء هذه الحرب التي تهدد أمنه وتشل حركته الاقتصادية بفعل الصواريخ، منوهة بأن وزير المالية سموتريتش قد أقر بأن تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بلغت 2.9 مليار دولار، وهي تكلفة مرشحة للارتفاع لتغرق إسرائيل في ديون طائلة سيدفع ثمنها المواطن البسيط على مدار سنوات طويلة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية
15:43 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала