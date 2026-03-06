https://sarabic.ae/20260306/وزير-الخارجية-الأمريكي-القتال-مع-إيران-سيستمر-لعدة-أسابيع--1111161851.html

وزير الخارجية الأمريكي: الحرب ضد إيران ستستمر لعدة أسابيع

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ وزراء خارجية عدد من الدول العربية أن العملية العسكرية التي تقودها الولايات... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت الوسائل عن مصادر مطلعة على مضمون مكالمات هاتفية أجراها روبيو مع نظرائه العرب أمس الخميس، قوله إن الحرب من المتوقع أن تتواصل لعدة أسابيع أخرى في ظل استمرار العمليات العسكرية الجارية. وأوضح، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام، أن أي مفاوضات حالية من شأنها أن تقوض مسار العمليات العسكرية الجارية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

