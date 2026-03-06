https://sarabic.ae/20260306/ترامب-لن-أقبل-بأي-نتيجة-للصراع-مع-إيران-سوى-استسلامها-1111155036.html
ترامب: لن أقبل بأي نتيجة للصراع مع إيران سوى استسلامها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لن يقبل بأي نهاية للحرب مع إيران ما لم تستسلم الجمهورية الإسلامية استسلاماً غير مشروط.
وكتب في موقع "تروث سوشيال": "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لن يقبل بأي نهاية للحرب مع إيران ما لم تستسلم الجمهورية الإسلامية استسلاماً غير مشروط.
وكتب في موقع "تروث سوشيال": "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران
في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.