ترامب: لن أقبل بأي نتيجة للصراع مع إيران سوى استسلامها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لن يقبل بأي نهاية للحرب مع إيران ما لم تستسلم الجمهورية الإسلامية استسلاماً غير مشروط. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وكتب في موقع "تروث سوشيال": "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

