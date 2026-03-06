https://sarabic.ae/20260306/إيران-تعلن-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-إسرائيليتين-في-أصفهان-1111135698.html
إيران تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أصفهان
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من نوع "هيرون" في سماء أصفهان. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، عن مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ أصفهان الإيرانية، تأكيده بأن وحدات شبكة الدفاع الجوي الإيراني المنتشرة في المحافظة قامت بالتصدي لضربات أمريكية وإسرائيلية ونجحت بإسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز "هيرون" في أصفهان.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي اللواء، إيال زامير، بأن قواته العسكرية انتقلت إلى مرحلة جديدة في الحرب على إيران ولديهم تحركات مفاجئة إضافية.ولفت اللواء إيال زامير في بيان له إلى أن هذه الغارات كانت على مناطق متفرقة من إيران، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي نفذ 2500 غارة جوية، ودمرنا 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من الحرب".وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل اتخذت قرار اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وكانت تخطط لتنفيذ العملية بعد نحو 6 أشهر.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
