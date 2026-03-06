https://sarabic.ae/20260306/إيران-تعلن-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-إسرائيليتين-في-أصفهان-1111135698.html

إيران تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أصفهان

إيران تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أصفهان

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من نوع "هيرون" في سماء أصفهان. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T10:20+0000

2026-03-06T10:20+0000

2026-03-06T10:20+0000

إيران

إسرائيل

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e8363dfcc5e1c7cdb28e50436ed5a3f3.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، عن مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ أصفهان الإيرانية، تأكيده بأن وحدات شبكة الدفاع الجوي الإيراني المنتشرة في المحافظة قامت بالتصدي لضربات أمريكية وإسرائيلية ونجحت بإسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز "هيرون" في أصفهان.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي اللواء، إيال زامير، بأن قواته العسكرية انتقلت إلى مرحلة جديدة في الحرب على إيران ولديهم تحركات مفاجئة إضافية.ولفت اللواء إيال زامير في بيان له إلى أن هذه الغارات كانت على مناطق متفرقة من إيران، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي نفذ 2500 غارة جوية، ودمرنا 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من الحرب".وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل اتخذت قرار اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وكانت تخطط لتنفيذ العملية بعد نحو 6 أشهر.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/مقتل-49-شخصا-في-هجمات-إسرائيلية-على-محافظة-أذربيجان-الإيرانية-1111081060.html

https://sarabic.ae/20260306/باحث-متخصص-في-الشأن-الإيراني-الحرب-لم-تحقق-أهدافها-السياسية-داخل-إيران---1111133972.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار