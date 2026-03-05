https://sarabic.ae/20260305/مقتل-49-شخصا-في-هجمات-إسرائيلية-على-محافظة-أذربيجان-الإيرانية-1111081060.html

مقتل 49 شخصا في هجمات إسرائيلية على محافظة أذربيجان الإيرانية

مقتل 49 شخصا في هجمات إسرائيلية على محافظة أذربيجان الإيرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بمقتل 49 شخصا في هجمات مقاتلات إسرائيلية على محافظة أذربيجان الغربية حتى الآن. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T08:51+0000

2026-03-05T08:51+0000

2026-03-05T08:51+0000

أخبار إيران

إسرائيل

العالم العربي

رصد الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الخميس، عن الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة أذربيجان الغربية مقتل 49 شخصا حتى الآن في الحرب على إيران على مدن مختلفة من هذه المحافظة، حتى الآن.وأضاف المسؤول الإيراني أنه "أصيب أيضا 275 شخصا في هذه الاعتداءات الوحشية في مدن مختلفة من المحافظة والمدنيون هم ضحايا العدوان السافر والوحشي للكيان الصهيوني".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الإيرانيين طلبوا التفاوض مجددا مع الولايات المتحدة، لكنه رفض ذلك، مؤكدًا أنه "فات الأوان".وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت من هزيمة دفاعات إيران الجوية والبحرية، وكذلك القيادة العسكرية في إيران، مؤكداً تحقيق تقدم كبير في العمليات العسكرية الأخيرة.إلا أن وكالة أنباء "تسنيم" نقلت عن مسؤول إيراني، قوله إن طهران لم توجه أي رسالة إلى الولايات المتحدة، بل و"لن ترد على رسائلها".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/نائب-وزير-الخارجية-الإيراني-الحرب-فرضت-علينا-ولم-نرسل-أي-رسالة-إلى-أمريكا-1111080531.html

https://sarabic.ae/20260305/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلة-نفط-أمريكية-بصاروخ-في-شمال-الخليج-1111078873.html

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إسرائيل, العالم العربي, رصد الأخبار