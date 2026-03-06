باحث متخصص في الشأن الإيراني: الحرب لم تحقق أهدافها السياسية داخل إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث متخصص في الشأن الإيراني: الحرب لم تحقق أهدافها السياسية داخل إيران
باحث متخصص في الشأن الإيراني: الحرب لم تحقق أهدافها السياسية داخل إيران
سبوتنيك عربي
علّق الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور خالد الحاج، من بيروت، على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والأهداف التي حققتها المرحلة الأولى من هذه... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T09:32+0000
2026-03-06T09:32+0000
إيران
أخبار إيران
الحرب
الوضع في الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
وقال الحاج، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "المرحلة الأولى تركزت على ضرب البنية الأمنية في الداخل الإيراني، لإفساح المجال أمام خروج المظاهرات، أما المرحلة الثانية فمن المتوقع أن تشهد عددا أقل من الغارات، إلى جانب تحركات للفصائل الكردية في غرب إيران وعودة الاحتجاجات".ولفت ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الضربات الجوية غير كافية لتغيير النظام، وتحتاج إلى تحركات ميدانية تقوم بها بعض الجماعات العسكرية المعارضة"، موضحا أن "ردة الفعل الإيرانية لم تكن متوقعة، لأن طهران لطالما حافظت على "شعرة معاوية" في السياسة". وختم الحاج حديثه بالقول: "الهدف قد يتركز على السيطرة على مدينة كرمنشاه وما تحتويه من أنفاق، حيث توجد واحدة من أهم قواعد المدن الصاروخية الإيرانية، وهي "قاعدة الإمام علي"، التي تستفيد من التضاريس الجبلية في الداخل الإيراني".
حصري
علّق الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور خالد الحاج، من بيروت، على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والأهداف التي حققتها المرحلة الأولى من هذه الحرب، وكيف تختلف المرحلة الثانية عنها، مؤكدا أنه "إذا انخفضت أعداد الصواريخ المنطلقة من إيران، فهذا يعني أن المرحلة الأولى قد حققت أهدافها".
وقال الحاج، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "المرحلة الأولى تركزت على ضرب البنية الأمنية في الداخل الإيراني، لإفساح المجال أمام خروج المظاهرات، أما المرحلة الثانية فمن المتوقع أن تشهد عددا أقل من الغارات، إلى جانب تحركات للفصائل الكردية في غرب إيران وعودة الاحتجاجات".
وأشار إلى أن "الأهداف الأساسية للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران لم تتحقق كما كان مخططا لها، ولم يحدث تغيير سياسي داخلي سلسا بعد اغتيال المرشد كما كان متوقعا".
الردع العسكري - صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
مجلس الدفاع الإيراني: سنضرب جميع الأهداف في كردستان العراق إذا حاولت الجماعات الانفصالية عبور حدودنا
09:06 GMT
ولفت ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الضربات الجوية غير كافية لتغيير النظام، وتحتاج إلى تحركات ميدانية تقوم بها بعض الجماعات العسكرية المعارضة"، موضحا أن "ردة الفعل الإيرانية لم تكن متوقعة، لأن طهران لطالما حافظت على "شعرة معاوية" في السياسة".
وأضاف الحاج: "الدعم الأمريكي قد يتجه في هذه المرحلة نحو الأكراد في إيران لأهداف عسكرية بحتة، مرتبطة بالمدن الصاروخية الموجودة في غرب إيران، أكثر من كونه دعما لفكرة الانفصال أو إقامة دولة كردية".
وختم الحاج حديثه بالقول: "الهدف قد يتركز على السيطرة على مدينة كرمنشاه وما تحتويه من أنفاق، حيث توجد واحدة من أهم قواعد المدن الصاروخية الإيرانية، وهي "قاعدة الإمام علي"، التي تستفيد من التضاريس الجبلية في الداخل الإيراني".
