باحث متخصص في الشأن الإيراني: الحرب لم تحقق أهدافها السياسية داخل إيران

باحث متخصص في الشأن الإيراني: الحرب لم تحقق أهدافها السياسية داخل إيران

علّق الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور خالد الحاج، من بيروت، على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والأهداف التي حققتها المرحلة الأولى من هذه... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الحاج، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "المرحلة الأولى تركزت على ضرب البنية الأمنية في الداخل الإيراني، لإفساح المجال أمام خروج المظاهرات، أما المرحلة الثانية فمن المتوقع أن تشهد عددا أقل من الغارات، إلى جانب تحركات للفصائل الكردية في غرب إيران وعودة الاحتجاجات".ولفت ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الضربات الجوية غير كافية لتغيير النظام، وتحتاج إلى تحركات ميدانية تقوم بها بعض الجماعات العسكرية المعارضة"، موضحا أن "ردة الفعل الإيرانية لم تكن متوقعة، لأن طهران لطالما حافظت على "شعرة معاوية" في السياسة". وختم الحاج حديثه بالقول: "الهدف قد يتركز على السيطرة على مدينة كرمنشاه وما تحتويه من أنفاق، حيث توجد واحدة من أهم قواعد المدن الصاروخية الإيرانية، وهي "قاعدة الإمام علي"، التي تستفيد من التضاريس الجبلية في الداخل الإيراني".

