باحث متخصص في الشأن الإيراني: الحرب لم تحقق أهدافها السياسية داخل إيران
وقال الحاج، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "المرحلة الأولى تركزت على ضرب البنية الأمنية في الداخل الإيراني، لإفساح المجال أمام خروج المظاهرات، أما المرحلة الثانية فمن المتوقع أن تشهد عددا أقل من الغارات، إلى جانب تحركات للفصائل الكردية في غرب إيران وعودة الاحتجاجات".ولفت ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الضربات الجوية غير كافية لتغيير النظام، وتحتاج إلى تحركات ميدانية تقوم بها بعض الجماعات العسكرية المعارضة"، موضحا أن "ردة الفعل الإيرانية لم تكن متوقعة، لأن طهران لطالما حافظت على "شعرة معاوية" في السياسة". وختم الحاج حديثه بالقول: "الهدف قد يتركز على السيطرة على مدينة كرمنشاه وما تحتويه من أنفاق، حيث توجد واحدة من أهم قواعد المدن الصاروخية الإيرانية، وهي "قاعدة الإمام علي"، التي تستفيد من التضاريس الجبلية في الداخل الإيراني".
علّق الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور خالد الحاج، من بيروت، على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والأهداف التي حققتها المرحلة الأولى من هذه الحرب، وكيف تختلف المرحلة الثانية عنها، مؤكدا أنه "إذا انخفضت أعداد الصواريخ المنطلقة من إيران، فهذا يعني أن المرحلة الأولى قد حققت أهدافها".
وقال الحاج، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "المرحلة الأولى تركزت على ضرب البنية الأمنية في الداخل الإيراني، لإفساح المجال أمام خروج المظاهرات، أما المرحلة الثانية فمن المتوقع أن تشهد عددا أقل من الغارات، إلى جانب تحركات للفصائل الكردية في غرب إيران وعودة الاحتجاجات".
وأشار إلى أن "الأهداف الأساسية للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران لم تتحقق كما كان مخططا لها، ولم يحدث تغيير سياسي داخلي سلسا بعد اغتيال المرشد كما كان متوقعا".
ولفت ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الضربات الجوية غير كافية لتغيير النظام، وتحتاج إلى تحركات ميدانية تقوم بها بعض الجماعات العسكرية المعارضة"، موضحا أن "ردة الفعل الإيرانية
لم تكن متوقعة، لأن طهران لطالما حافظت على "شعرة معاوية" في السياسة".
وأضاف الحاج: "الدعم الأمريكي قد يتجه في هذه المرحلة نحو الأكراد في إيران لأهداف عسكرية بحتة، مرتبطة بالمدن الصاروخية الموجودة في غرب إيران، أكثر من كونه دعما لفكرة الانفصال أو إقامة دولة كردية".
وختم الحاج حديثه بالقول: "الهدف قد يتركز على السيطرة على مدينة كرمنشاه وما تحتويه من أنفاق، حيث توجد واحدة من أهم قواعد المدن الصاروخية الإيرانية، وهي "قاعدة الإمام علي"، التي تستفيد من التضاريس الجبلية في الداخل الإيراني
".