مجلس الدفاع الإيراني: سنضرب جميع الأهداف في كردستان العراق إذا حاولت الجماعات الانفصالية عبور حدودنا

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
مجلس الدفاع الإيراني: سنضرب جميع الأهداف في كردستان العراق إذا حاولت الجماعات الانفصالية عبور حدودنا
مجلس الدفاع الإيراني: سنضرب جميع الأهداف في كردستان العراق إذا حاولت الجماعات الانفصالية عبور حدودنا
أفاد مجلس الدفاع الإيراني، اليوم الجمعة، في بيان له، بأن إيران ستضرب جميع الأهداف في كردستان العراق إذا حاولت الجماعات الكردية الانفصالية عبور الحدود... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T09:06+0000
2026-03-06T09:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417101_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_30e2c53e6893f499c10aef1f83c9d21c.jpg
وجاء في البيان: "إذا تسللت هذه الجماعات إلى حدود إيران، فسيتم استهداف جميع المنشآت في كردستان العراق، ونذكّر أصدقاءنا وإخواننا في كردستان العراق بأننا لم نستهدف حتى الآن سوى قواعد تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والجماعات الانفصالية".أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم أمس الخميس، عن تقديره لـ"شجاعة شعب كردستان" لوقوفه إلى جانب القضية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ملزمة بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.الدفاع التركية: أنقرة تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء ومستمرة في التنسيق مع الناتو والحلفاء
إيران
أخبار إيران
الأخبار
ar_EG
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417101_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_950f29fe20d5b2dd358e33c00c74d61e.jpg
1920
1920
true
09:06 GMT 06.03.2026
© AP Photo / UNCREDITEDالردع العسكري - صاروخ إيراني
الردع العسكري - صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
أفاد مجلس الدفاع الإيراني، اليوم الجمعة، في بيان له، بأن إيران ستضرب جميع الأهداف في كردستان العراق إذا حاولت الجماعات الكردية الانفصالية عبور الحدود الإيرانية.
وجاء في البيان: "إذا تسللت هذه الجماعات إلى حدود إيران، فسيتم استهداف جميع المنشآت في كردستان العراق، ونذكّر أصدقاءنا وإخواننا في كردستان العراق بأننا لم نستهدف حتى الآن سوى قواعد تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والجماعات الانفصالية".
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
القيادة المركزية الأمريكية تنفي سقوط طائرة مقاتلة في محافظة البصرة العراقية
أمس, 22:10 GMT
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم أمس الخميس، عن تقديره لـ"شجاعة شعب كردستان" لوقوفه إلى جانب القضية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ملزمة بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية.
وكتب بزشكيان على منصة "إكس": "أقدر شجاعة شعب كردستان وشرفه لوقوفهم إلى جانب قضية إيران في هذه الأيام التاريخية، والقوات المسلحة والقائمون على حفظ الأمن، ملزمون بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
الدفاع التركية: أنقرة تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء ومستمرة في التنسيق مع الناتو والحلفاء
