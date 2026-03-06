https://sarabic.ae/20260306/مجلس-الدفاع-الإيراني-سنضرب-جميع-الأهداف-في-كردستان-العراق-إذا-حاولت-الجماعات-الانفصالية-عبور-حدودنا-1111132724.html
مجلس الدفاع الإيراني: سنضرب جميع الأهداف في كردستان العراق إذا حاولت الجماعات الانفصالية عبور حدودنا
وجاء في البيان: "إذا تسللت هذه الجماعات إلى حدود إيران، فسيتم استهداف جميع المنشآت في كردستان العراق، ونذكّر أصدقاءنا وإخواننا في كردستان العراق بأننا لم نستهدف حتى الآن سوى قواعد تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والجماعات الانفصالية".أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم أمس الخميس، عن تقديره لـ"شجاعة شعب كردستان" لوقوفه إلى جانب القضية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ملزمة بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
مجلس الدفاع الإيراني: سنضرب جميع الأهداف في كردستان العراق إذا حاولت الجماعات الانفصالية عبور حدودنا
أفاد مجلس الدفاع الإيراني، اليوم الجمعة، في بيان له، بأن إيران ستضرب جميع الأهداف في كردستان العراق إذا حاولت الجماعات الكردية الانفصالية عبور الحدود الإيرانية.
وجاء في البيان: "إذا تسللت هذه الجماعات إلى حدود إيران، فسيتم استهداف جميع المنشآت في كردستان العراق، ونذكّر أصدقاءنا وإخواننا في كردستان العراق بأننا لم نستهدف حتى الآن سوى قواعد تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والجماعات الانفصالية".
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم أمس الخميس، عن تقديره لـ"شجاعة شعب كردستان" لوقوفه إلى جانب القضية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ملزمة بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية.
وكتب بزشكيان على منصة "إكس": "أقدر شجاعة شعب كردستان وشرفه لوقوفهم إلى جانب قضية إيران في هذه الأيام التاريخية، والقوات المسلحة والقائمون على حفظ الأمن، ملزمون بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.