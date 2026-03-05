https://sarabic.ae/20260305/باحث-سياسي-لا-صحة-لهجمات-كردية-على-إيران-وحرب-الإشاعات-تهدف-لإرباك-العراق-والضغط-على-طهران-1111088369.html
باحث سياسي: لا صحة لهجمات كردية على إيران وحرب الإشاعات تهدف لإرباك العراق والضغط على طهران
باحث سياسي: لا صحة لهجمات كردية على إيران وحرب الإشاعات تهدف لإرباك العراق والضغط على طهران
سبوتنيك عربي
علق الباحث السياسي العراقي، باسل الكاظمي، على إمكانية انجرار العراق إلى الحرب المفتوحة، وما يُتداول عن انطلاق هجمات كردية على إيران، مشيرا إلى أن " العراق من... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T11:02+0000
2026-03-05T11:02+0000
2026-03-05T11:05+0000
العراق
الكرد
إيران
الحرب
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg
وقال الكاظمي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "الحكومة العراقية تسعى إلى التهدئة بكل الوسائل، وتمنع أي تحركات من قبل الفصائل العراقية، كما تعاملت مع المظاهرات التي انطلقت من المحافظات بالروح الأبوية لمنع أي تصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية بفعل المندسين، وقطع الطريق أمام أي محاولة لنشر الفوضى وإراقة الدماء".وبحسب الباحث السياسي: "لا صحة للتحضير الكردي للدخول في الحرب"، مؤكدًا أن "فشل الولايات المتحدة في إسقاط النظام الإيراني عسكريا لن ينجح عبر المسار البري، وأن نشر هذه الإشاعات الإعلامية المضللة يؤكد هذا الفشل".وشدد على أنه "لا توجد أي تحركات كردية لاجتياح بري، وأن الحكومة العراقية لن تسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو تهديد الدول، وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة".وأشار إلى أن "المكون الكردي جزء من العراق، ولن يكون إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، وهو مع وقف إطلاق النار ووقف الحرب".وختم الكاظمي حديثه بالقول: "انتشار أعداد كبيرة من القوات العراقية على الحدود لمنع اجتياح الجانب الإيراني، وأن القوات الخاصة في حالة جهوزية لمواجهة أي خطر يهدد العراق"، مستبعدا أن "تُقدم الولايات المتحدة على استغلال الأراضي العراقية".
https://sarabic.ae/20260304/إقليم-كردستان-العراق-ينفي-تقارير-عن-هجوم-للأكراد-على-إيران-1111070883.html
https://sarabic.ae/20260304/طهران-تنفي-دخول-مسلحين-إلى-إيران-عبر-الحدود-مع-إقليم-كردستان-العراق-1111070268.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_239:0:1672:1075_1920x0_80_0_0_1910f42edcd1b1fd7f5dfc598d2deba1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, الكرد, إيران, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, الكرد, إيران, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث سياسي: لا صحة لهجمات كردية على إيران وحرب الإشاعات تهدف لإرباك العراق والضغط على طهران
11:02 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 11:05 GMT 05.03.2026)
حصري
علق الباحث السياسي العراقي، باسل الكاظمي، على إمكانية انجرار العراق إلى الحرب المفتوحة، وما يُتداول عن انطلاق هجمات كردية على إيران، مشيرا إلى أن " العراق من أكثر المتضررين من الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، وأن واشنطن تحاول الضغط على العراق للضغط على الجانب الإيراني"، نافيًا "أي نية للأقليات الكردية للدخول في هذه المعركة".
وقال الكاظمي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "الحكومة العراقية تسعى إلى التهدئة بكل الوسائل، وتمنع أي تحركات من قبل الفصائل العراقية، كما تعاملت مع المظاهرات التي انطلقت من المحافظات بالروح الأبوية لمنع أي تصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية بفعل المندسين، وقطع الطريق أمام أي محاولة لنشر الفوضى وإراقة الدماء".
ورأى االكاظمي أن "الولايات المتحدة تحاول عبر حرب الإشاعات تضخيم الوقائع والحديث عن إنزالات عسكرية لإثبات وجودها وإرباك الوضع الداخلي"، لافتًا إلى أن "الخلية الأمنية الإعلامية في العراق تعمل على تكذيب هذه الأخبار وتصحيحها منعا لإرباك المواطن العراقي".
وبحسب الباحث السياسي: "لا صحة للتحضير الكردي للدخول في الحرب"، مؤكدًا أن "فشل الولايات المتحدة في إسقاط النظام الإيراني عسكريا لن ينجح عبر المسار البري، وأن نشر هذه الإشاعات الإعلامية المضللة يؤكد هذا الفشل".
وشدد على أنه "لا توجد أي تحركات كردية لاجتياح بري
، وأن الحكومة العراقية لن تسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو تهديد الدول، وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة".
وأشار إلى أن "المكون الكردي جزء من العراق، ولن يكون إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، وهو مع وقف إطلاق النار ووقف الحرب".
وختم الكاظمي حديثه بالقول: "انتشار أعداد كبيرة من القوات العراقية على الحدود لمنع اجتياح الجانب الإيراني
، وأن القوات الخاصة في حالة جهوزية لمواجهة أي خطر يهدد العراق"، مستبعدا أن "تُقدم الولايات المتحدة على استغلال الأراضي العراقية".