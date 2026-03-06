https://sarabic.ae/20260306/دكتور-في-العلاقات-الدولية-ما-يجري-في-إيران-جزء-من-الحرب-التي-أطلقها-الغرب-على-كل-القوى-غير-الغربية--1111159686.html
دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية
مبينا أن روسيا و بالتعاون مع الصين ودول أخرى تطرح نفسها بديلاً للنظام الدولي القائم وتنتقد الهيمنة الغربية، تسعى إلى ترسيخ نمط من العلاقات الدولية يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وقال: إن "روسيا نفسها تخوض صراعا ضد الغرب الجماعي في أوكرانيا مكلف جدا، وقد وضعت فيه الكثير من جهدها من أجل ليس فقط الدفاع عن روسيا، بل للدفاع عن العالم الاوراسي في مواجهة هذا الغرب الجماعي"، موضحا انه "في عهد جو بايدن كانت الولايات المتحدة طرفا في هذه الحرب الجماعية بطريقة غير مباشرة ضد روسيا ولم تذهب روسيا لمواجهة معها، لأن هناك منطلق آخر يجعل روسيا والقوى غير الغربية تكون حريصة فيه على عدم الانجرار إلى صراع شامل نووي يريده الغرب"، مؤكدا ان "الموقف الروسي تجاه إيران موقف داعم بالدبلوماسية". وأشار واكيم الى أن "روسيا الوحيدة التي باستطاعتها إخراج ترامب من مأزقه، لأنها لا زالت تحافظ على علاقتها بترامب وإيران في الوقت نفسه، خاصة إذا طال أمد المعركة ولم يستطع ترامب تحقيق النتائج التي كان يرجوها".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "أي دولة عندما تخوّل دولة أخرى اتخاذ أراضيها منطلق لأعمال عدائية ضد طرف ثالث، فإن هذه الدولة تصبح طرفا في الصراع تلقائيا، ويصبح رد الطرف الثالث على القواعد التي انطلق منها العدوان هو دفاع مشروع عن النفس.، بحسب القانون الدولي، وبالتالي لا يحق لدول الخليج أن تشتكي من الرد الإيراني على هذه القواعد".وختم واكيم حديثه بالقول: "الأمريكي خصص منظومات الدفاع الجوي للدفاع عن قواته وعن إسرائيل، وترك هذه الدول عرضة للهجمات".
قال الدكتور في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية جمال واكيم إن علاقة روسيا بدول المنطقة شهدت محطات ونماذج متعددة من التعاون. مشيرا إلى أن موسكو تعتمد في تعاملها مبدأ العلاقات بين الدول على أساس السيادة، إذ تحرص على عدم التدخل في شؤون الآخرين.
مبينا أن روسيا و بالتعاون مع الصين ودول أخرى تطرح نفسها بديلاً للنظام الدولي القائم وتنتقد الهيمنة الغربية، تسعى إلى ترسيخ نمط من العلاقات الدولية يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اكد واكيم ان "روسيا لم تتخلى عن إيران، وهناك أوجه كثيرة للتعاون بين البلدين، كما انها عبرت عن موقفها الداعم لإيران"، قائلا "قد يكون هناك أوجه تعاون غير مرئية، وليس بالضرورة أن تكون معلنة"، معتبرا أن "ما يجري في إيران هو جزء من المواجهة أو الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية الصاعدة التي لا ترضخ لهيمنته".
وقال: إن "روسيا نفسها تخوض صراعا ضد الغرب الجماعي في أوكرانيا مكلف جدا، وقد وضعت فيه الكثير من جهدها من أجل ليس فقط الدفاع عن روسيا، بل للدفاع عن العالم الاوراسي في مواجهة هذا الغرب الجماعي"، موضحا انه "في عهد جو بايدن كانت الولايات المتحدة طرفا في هذه الحرب الجماعية بطريقة غير مباشرة ضد روسيا ولم تذهب روسيا لمواجهة معها، لأن هناك منطلق آخر يجعل روسيا والقوى غير الغربية تكون حريصة فيه على عدم الانجرار إلى صراع شامل نووي يريده الغرب"، مؤكدا ان "الموقف الروسي تجاه إيران موقف داعم بالدبلوماسية".
وعن التدخل الفرنسي في هذه الحرب في الشرق الأوسط، رأى واكيم أن "فرنسا تبحث عن أن يكون لها حصة على المائدة"، مشيرا إلى أن "ماكرون يعول على أن يكون هنالك إطالة لأمد الأزمة وتضطر الولايات المتحدة لإدخال شركاء غربيين لإنقاذها".
وأشار واكيم الى أن "روسيا الوحيدة التي باستطاعتها إخراج ترامب من مأزقه، لأنها لا زالت تحافظ على علاقتها بترامب وإيران في الوقت نفسه، خاصة إذا طال أمد المعركة ولم يستطع ترامب تحقيق النتائج التي كان يرجوها".
وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "أي دولة عندما تخوّل دولة أخرى اتخاذ أراضيها منطلق لأعمال عدائية ضد طرف ثالث، فإن هذه الدولة تصبح طرفا في الصراع تلقائيا، ويصبح رد الطرف الثالث على القواعد التي انطلق منها العدوان هو دفاع مشروع عن النفس.، بحسب القانون الدولي، وبالتالي لا يحق لدول الخليج أن تشتكي من الرد الإيراني على هذه القواعد".
وختم واكيم حديثه بالقول: "الأمريكي خصص منظومات الدفاع الجوي للدفاع عن قواته وعن إسرائيل، وترك هذه الدول عرضة للهجمات".