دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية
دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية
قال الدكتور في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية جمال واكيم إن علاقة روسيا بدول المنطقة شهدت محطات ونماذج متعددة من التعاون. مشيرا إلى أن موسكو تعتمد في... 06.03.2026
مبينا أن روسيا و بالتعاون مع الصين ودول أخرى تطرح نفسها بديلاً للنظام الدولي القائم وتنتقد الهيمنة الغربية، تسعى إلى ترسيخ نمط من العلاقات الدولية يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وقال: إن "روسيا نفسها تخوض صراعا ضد الغرب الجماعي في أوكرانيا مكلف جدا، وقد وضعت فيه الكثير من جهدها من أجل ليس فقط الدفاع عن روسيا، بل للدفاع عن العالم الاوراسي في مواجهة هذا الغرب الجماعي"، موضحا انه "في عهد جو بايدن كانت الولايات المتحدة طرفا في هذه الحرب الجماعية بطريقة غير مباشرة ضد روسيا ولم تذهب روسيا لمواجهة معها، لأن هناك منطلق آخر يجعل روسيا والقوى غير الغربية تكون حريصة فيه على عدم الانجرار إلى صراع شامل نووي يريده الغرب"، مؤكدا ان "الموقف الروسي تجاه إيران موقف داعم بالدبلوماسية". وأشار واكيم الى أن "روسيا الوحيدة التي باستطاعتها إخراج ترامب من مأزقه، لأنها لا زالت تحافظ على علاقتها بترامب وإيران في الوقت نفسه، خاصة إذا طال أمد المعركة ولم يستطع ترامب تحقيق النتائج التي كان يرجوها".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "أي دولة عندما تخوّل دولة أخرى اتخاذ أراضيها منطلق لأعمال عدائية ضد طرف ثالث، فإن هذه الدولة تصبح طرفا في الصراع تلقائيا، ويصبح رد الطرف الثالث على القواعد التي انطلق منها العدوان هو دفاع مشروع عن النفس.، بحسب القانون الدولي، وبالتالي لا يحق لدول الخليج أن تشتكي من الرد الإيراني على هذه القواعد".وختم واكيم حديثه بالقول: "الأمريكي خصص منظومات الدفاع الجوي للدفاع عن قواته وعن إسرائيل، وترك هذه الدول عرضة للهجمات".
https://sarabic.ae/20260306/لافروف-ونظيره-الأفغاني-يبحثان-آفاق-تخفيف-حدة-التوتر-بين-أفغانستان-وباكستان-1111157858.html
https://sarabic.ae/20260306/موسكو-أوروبا-وصلت-حد-الجنون-بالتفكير-حول-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1111155763.html
ar_EG
دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية

إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026
حصري
قال الدكتور في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية جمال واكيم إن علاقة روسيا بدول المنطقة شهدت محطات ونماذج متعددة من التعاون. مشيرا إلى أن موسكو تعتمد في تعاملها مبدأ العلاقات بين الدول على أساس السيادة، إذ تحرص على عدم التدخل في شؤون الآخرين.
مبينا أن روسيا و بالتعاون مع الصين ودول أخرى تطرح نفسها بديلاً للنظام الدولي القائم وتنتقد الهيمنة الغربية، تسعى إلى ترسيخ نمط من العلاقات الدولية يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اكد واكيم ان "روسيا لم تتخلى عن إيران، وهناك أوجه كثيرة للتعاون بين البلدين، كما انها عبرت عن موقفها الداعم لإيران"، قائلا "قد يكون هناك أوجه تعاون غير مرئية، وليس بالضرورة أن تكون معلنة"، معتبرا أن "ما يجري في إيران هو جزء من المواجهة أو الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية الصاعدة التي لا ترضخ لهيمنته".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
لافروف ونظيره الأفغاني يبحثان آفاق تخفيف حدة التوتر بين أفغانستان وباكستان
15:09 GMT
وقال: إن "روسيا نفسها تخوض صراعا ضد الغرب الجماعي في أوكرانيا مكلف جدا، وقد وضعت فيه الكثير من جهدها من أجل ليس فقط الدفاع عن روسيا، بل للدفاع عن العالم الاوراسي في مواجهة هذا الغرب الجماعي"، موضحا انه "في عهد جو بايدن كانت الولايات المتحدة طرفا في هذه الحرب الجماعية بطريقة غير مباشرة ضد روسيا ولم تذهب روسيا لمواجهة معها، لأن هناك منطلق آخر يجعل روسيا والقوى غير الغربية تكون حريصة فيه على عدم الانجرار إلى صراع شامل نووي يريده الغرب"، مؤكدا ان "الموقف الروسي تجاه إيران موقف داعم بالدبلوماسية".

وعن التدخل الفرنسي في هذه الحرب في الشرق الأوسط، رأى واكيم أن "فرنسا تبحث عن أن يكون لها حصة على المائدة"، مشيرا إلى أن "ماكرون يعول على أن يكون هنالك إطالة لأمد الأزمة وتضطر الولايات المتحدة لإدخال شركاء غربيين لإنقاذها".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: أوروبا وصلت حد الجنون بالتفكير حول فرض عقوبات جديدة على روسيا
14:46 GMT
وأشار واكيم الى أن "روسيا الوحيدة التي باستطاعتها إخراج ترامب من مأزقه، لأنها لا زالت تحافظ على علاقتها بترامب وإيران في الوقت نفسه، خاصة إذا طال أمد المعركة ولم يستطع ترامب تحقيق النتائج التي كان يرجوها".
وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "أي دولة عندما تخوّل دولة أخرى اتخاذ أراضيها منطلق لأعمال عدائية ضد طرف ثالث، فإن هذه الدولة تصبح طرفا في الصراع تلقائيا، ويصبح رد الطرف الثالث على القواعد التي انطلق منها العدوان هو دفاع مشروع عن النفس.، بحسب القانون الدولي، وبالتالي لا يحق لدول الخليج أن تشتكي من الرد الإيراني على هذه القواعد".
وختم واكيم حديثه بالقول: "الأمريكي خصص منظومات الدفاع الجوي للدفاع عن قواته وعن إسرائيل، وترك هذه الدول عرضة للهجمات".
