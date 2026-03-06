https://sarabic.ae/20260306/دكتور-في-العلاقات-الدولية-ما-يجري-في-إيران-جزء-من-الحرب-التي-أطلقها-الغرب-على-كل-القوى-غير-الغربية--1111159686.html

دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية

دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية

سبوتنيك عربي

قال الدكتور في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية جمال واكيم إن علاقة روسيا بدول المنطقة شهدت محطات ونماذج متعددة من التعاون. مشيرا إلى أن موسكو تعتمد في... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T15:43+0000

2026-03-06T15:43+0000

2026-03-06T15:43+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_6:0:1562:875_1920x0_80_0_0_4f59fab25634839cb6bf2223abc56f3f.jpg

مبينا أن روسيا و بالتعاون مع الصين ودول أخرى تطرح نفسها بديلاً للنظام الدولي القائم وتنتقد الهيمنة الغربية، تسعى إلى ترسيخ نمط من العلاقات الدولية يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وقال: إن "روسيا نفسها تخوض صراعا ضد الغرب الجماعي في أوكرانيا مكلف جدا، وقد وضعت فيه الكثير من جهدها من أجل ليس فقط الدفاع عن روسيا، بل للدفاع عن العالم الاوراسي في مواجهة هذا الغرب الجماعي"، موضحا انه "في عهد جو بايدن كانت الولايات المتحدة طرفا في هذه الحرب الجماعية بطريقة غير مباشرة ضد روسيا ولم تذهب روسيا لمواجهة معها، لأن هناك منطلق آخر يجعل روسيا والقوى غير الغربية تكون حريصة فيه على عدم الانجرار إلى صراع شامل نووي يريده الغرب"، مؤكدا ان "الموقف الروسي تجاه إيران موقف داعم بالدبلوماسية". وأشار واكيم الى أن "روسيا الوحيدة التي باستطاعتها إخراج ترامب من مأزقه، لأنها لا زالت تحافظ على علاقتها بترامب وإيران في الوقت نفسه، خاصة إذا طال أمد المعركة ولم يستطع ترامب تحقيق النتائج التي كان يرجوها".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "أي دولة عندما تخوّل دولة أخرى اتخاذ أراضيها منطلق لأعمال عدائية ضد طرف ثالث، فإن هذه الدولة تصبح طرفا في الصراع تلقائيا، ويصبح رد الطرف الثالث على القواعد التي انطلق منها العدوان هو دفاع مشروع عن النفس.، بحسب القانون الدولي، وبالتالي لا يحق لدول الخليج أن تشتكي من الرد الإيراني على هذه القواعد".وختم واكيم حديثه بالقول: "الأمريكي خصص منظومات الدفاع الجوي للدفاع عن قواته وعن إسرائيل، وترك هذه الدول عرضة للهجمات".

https://sarabic.ae/20260306/لافروف-ونظيره-الأفغاني-يبحثان-آفاق-تخفيف-حدة-التوتر-بين-أفغانستان-وباكستان-1111157858.html

https://sarabic.ae/20260306/موسكو-أوروبا-وصلت-حد-الجنون-بالتفكير-حول-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1111155763.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري