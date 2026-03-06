https://sarabic.ae/20260306/لافروف-ونظيره-الأفغاني-يبحثان-آفاق-تخفيف-حدة-التوتر-بين-أفغانستان-وباكستان-1111157858.html
لافروف ونظيره الأفغاني يبحثان آفاق تخفيف حدة التوتر بين أفغانستان وباكستان
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع نظيره الأفغاني، أمير خان متقي، عبر الهاتف، اليوم الجمعة، سبل تخفيف حدة التوتر بين
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "ناقش الطرفان سبل تخفيف حدة التوتر العسكري والسياسي في العلاقات الأفغانية الباكستانية، وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة حل الخلافات بين كابول وإسلام آباد عبر القنوات السياسية والدبلوماسية". ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية. واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "ناقش الطرفان سبل تخفيف حدة التوتر العسكري والسياسي في العلاقات الأفغانية الباكستانية، وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة حل الخلافات بين كابول وإسلام آباد عبر القنوات السياسية والدبلوماسية".
وأضاف البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، بما في ذلك العواقب السلبية المزعزعة للاستقرار الناجمة عن العدوان على إيران".
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.