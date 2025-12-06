تصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان بعد عودة الاشتباكات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/تصاعد-التوتر-بين-باكستان-وأفغانستان-بعد-عودة-الاشتباكات-1107870353.html
تصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان بعد عودة الاشتباكات
تصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان بعد عودة الاشتباكات
سبوتنيك عربي
شهدت الحدود الفاصلة بين باكستان وأفغانستان توترًا جديدًا ليل الجمعة، بعد اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجانبين، وفق ما أكده مسؤولون من البلدين... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T06:40+0000
2025-12-06T06:40+0000
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107477690_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_148592fadcc23fbf25fc7600c6377cdd.jpg
وأكد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن القوات الباكستانية نفذت قصفًا في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار، بينما اتهمت إسلام آباد القوات الأفغانية بفتح النار بشكل "غير مبرر" في منطقة شامان الحدودية. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، مشرف زيدي، إن بلاده "في أعلى درجات الاستعداد" لحماية أراضيها وسلامة سكانها.ويأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من انتهاء جولة محادثات سلام جديدة بين الطرفين استضافتها السعودية دون إحراز أي تقدم ملموس، رغم توافق البلدين على الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش.وتتهم باكستان جماعات مسلحة تنشط داخل الأراضي الأفغانية بالوقوف وراء سلسلة هجمات ضربت أراضيها مؤخرًا، من بينها تفجيرات انتحارية يُعتقد أن منفذيها يحملون الجنسية الأفغانية، لكن كابول تنفي ذلك بشكل قاطع، وتؤكد أنها غير مسؤولة عن أي نشاط مسلح خارج حدودها.وتشهد الحدود بين البلدين، الممتدة عبر تضاريس جبلية معقدة، توترات متكررة منذ عقود، إذ ظلت نقطة اشتعال بسبب الخلافات السياسية والأمنية، ولا سيما منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، ما زاد من صعوبة السيطرة على المعابر الحدودية والأنشطة المسلحة في المنطقة.باكستان: وجود الإرهابيين تحت رعاية "طالبان" يثير قلقنا البالغ
https://sarabic.ae/20251201/هجوم-انتحاري-يقتل-شرطيا-ويصيب-5-شمال-غربي-باكستان-1107670508.html
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107477690_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_9cd5ba7a500f8e22c3d997008783cab3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, باكستان
أخبار أفغانستان اليوم, باكستان

تصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان بعد عودة الاشتباكات

06:40 GMT 06.12.2025
© AP Photo / K.M. Chaudaryجنود في الجيش الباكستاني
جنود في الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
تابعنا عبر
شهدت الحدود الفاصلة بين باكستان وأفغانستان توترًا جديدًا ليل الجمعة، بعد اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجانبين، وفق ما أكده مسؤولون من البلدين. ورغم كثافة إطلاق النار، لم تُسجل أي إصابات حتى اللحظة.
وأكد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن القوات الباكستانية نفذت قصفًا في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار، بينما اتهمت إسلام آباد القوات الأفغانية بفتح النار بشكل "غير مبرر" في منطقة شامان الحدودية. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، مشرف زيدي، إن بلاده "في أعلى درجات الاستعداد" لحماية أراضيها وسلامة سكانها.
ويأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من انتهاء جولة محادثات سلام جديدة بين الطرفين استضافتها السعودية دون إحراز أي تقدم ملموس، رغم توافق البلدين على الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش.
شرطة باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
هجوم انتحاري يقتل شرطيا ويصيب 5 شمال غربي باكستان
1 ديسمبر, 12:50 GMT

وتعد هذه الجولة امتدادًا لمشاورات دبلوماسية سابقة ضمت قطر وتركيا والسعودية خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لاحتواء التوتر الذي تصاعد عقب الاشتباكات الدامية التي وقعت في أكتوبر الماضي.

وتتهم باكستان جماعات مسلحة تنشط داخل الأراضي الأفغانية بالوقوف وراء سلسلة هجمات ضربت أراضيها مؤخرًا، من بينها تفجيرات انتحارية يُعتقد أن منفذيها يحملون الجنسية الأفغانية، لكن كابول تنفي ذلك بشكل قاطع، وتؤكد أنها غير مسؤولة عن أي نشاط مسلح خارج حدودها.
وتشهد الحدود بين البلدين، الممتدة عبر تضاريس جبلية معقدة، توترات متكررة منذ عقود، إذ ظلت نقطة اشتعال بسبب الخلافات السياسية والأمنية، ولا سيما منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، ما زاد من صعوبة السيطرة على المعابر الحدودية والأنشطة المسلحة في المنطقة.
باكستان: وجود الإرهابيين تحت رعاية "طالبان" يثير قلقنا البالغ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала