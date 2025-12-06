https://sarabic.ae/20251206/تصاعد-التوتر-بين-باكستان-وأفغانستان-بعد-عودة-الاشتباكات-1107870353.html

تصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان بعد عودة الاشتباكات

شهدت الحدود الفاصلة بين باكستان وأفغانستان توترًا جديدًا ليل الجمعة، بعد اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجانبين، وفق ما أكده مسؤولون من البلدين... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن القوات الباكستانية نفذت قصفًا في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار، بينما اتهمت إسلام آباد القوات الأفغانية بفتح النار بشكل "غير مبرر" في منطقة شامان الحدودية. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، مشرف زيدي، إن بلاده "في أعلى درجات الاستعداد" لحماية أراضيها وسلامة سكانها.ويأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من انتهاء جولة محادثات سلام جديدة بين الطرفين استضافتها السعودية دون إحراز أي تقدم ملموس، رغم توافق البلدين على الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش.وتتهم باكستان جماعات مسلحة تنشط داخل الأراضي الأفغانية بالوقوف وراء سلسلة هجمات ضربت أراضيها مؤخرًا، من بينها تفجيرات انتحارية يُعتقد أن منفذيها يحملون الجنسية الأفغانية، لكن كابول تنفي ذلك بشكل قاطع، وتؤكد أنها غير مسؤولة عن أي نشاط مسلح خارج حدودها.وتشهد الحدود بين البلدين، الممتدة عبر تضاريس جبلية معقدة، توترات متكررة منذ عقود، إذ ظلت نقطة اشتعال بسبب الخلافات السياسية والأمنية، ولا سيما منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، ما زاد من صعوبة السيطرة على المعابر الحدودية والأنشطة المسلحة في المنطقة.باكستان: وجود الإرهابيين تحت رعاية "طالبان" يثير قلقنا البالغ

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

