هجوم انتحاري يقتل شرطيا ويصيب 5 شمال غربي باكستان
هجوم انتحاري يقتل شرطيا ويصيب 5 شمال غربي باكستان

12:50 GMT 01.12.2025
© AP Photo / K.M. Chaudaryشرطة باكستان
شرطة باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
شرطة باكستان
© AP Photo / K.M. Chaudary
تابعنا عبر
قتل شرطي باكستاني وأصيب 5 آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة لاكي مروت شمال غربي البلاد.
وقالت الشرطة إن قوات الأمن طوّقت موقع الانفجار ونقلت الجرحى إلى المستشفى، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وفقا لصحيفة "Dawn" الباكستانية.
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التفجير، مقدمًا التعازي لذوي القتيل، وأكد التزام حكومته بمواصلة مكافحة الإرهاب.
وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، لا سيما في إقليم خيبر بختونخوا وبلوشستان، منذ أن أنهت حركة طالبان الباكستانة المحظورة وقف إطلاق النار مع الحكومة عام 2022.
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
باكستان: وجود الإرهابيين تحت رعاية "طالبان" يثير قلقنا البالغ
28 نوفمبر, 11:19 GMT
ومع انتهاء وقف إطلاق النار، تعهدت الحركة بمهاجمة قوات الأمن والشرطة وأفراد أجهزة إنفاذ القانون.
وفي الأسبوع الماضي، قُتل 3 من أفراد الشرطة، أثناء رد قوات إنفاذ القانون على هجوم إرهابي على نقطة تفتيش في هانغو في إقليم خيبر بختونخوا.
