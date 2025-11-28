https://sarabic.ae/20251128/باكستان-وجود-الإرهابيين-تحت-رعاية-طالبان-يثير-قلقنا-البالغ-1107585702.html
باكستان: وجود الإرهابيين تحت رعاية "طالبان" يثير قلقنا البالغ
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، على ضرورة منع استخدام الأراضي الأفغانية في شن هجمات إرهابية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg
وشدد المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، على أن "استمرار وجود الإرهابيين تحت رعاية حركة "طالبان" الأفغانية يثير قلقا بالغا".وأعربت الوزارة عن رفضها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الهندي بشأن إمكانية السيطرة على إقليم السند، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لسيادة البلاد.وأشارت الخارجية الباكستانية إلى أن إسلام آباد ستواصل التعاون مع الصين وطاجيكستان لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.وكان الجيش الباكستاني نفى، يوم الثلاثاء الماضي، صحة تصريحات المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، حول شن باكستان غارات جوية ليلية في مقاطعات باكتيكا وخوست وكونار، مؤكدا أن باكستان لم تشن أي عمليات ضد الأراضي الأفغانية، وأن جميع عملياتها العسكرية تعلن رسميا.يأتي ذلك في سياق التوترات المستمرة على طول خط دوراند الحدودي منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد تبادل اتهامات بانتهاك المجال الجوي وتنفيذ غارات، حيث أعلنت أفغانستان عن عمليات انتقامية، فيما وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى.وعقدت عدة جولات من المحادثات لوقف إطلاق النار، شملت الدوحة وتركيا، إذ اتفق الطرفان على استمرار وقف النار وعقد اجتماعات لاحقة لمراقبة تنفيذه.
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، على ضرورة منع استخدام الأراضي الأفغانية في شن هجمات إرهابية.
وشدد المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، على أن "استمرار وجود الإرهابيين تحت رعاية حركة "طالبان" الأفغانية يثير قلقا بالغا".
وأعربت الوزارة عن رفضها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الهندي بشأن إمكانية السيطرة على إقليم السند، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لسيادة البلاد.
وأشارت الخارجية الباكستانية إلى أن إسلام آباد ستواصل التعاون مع الصين وطاجيكستان لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وكان الجيش الباكستاني نفى، يوم الثلاثاء الماضي، صحة تصريحات المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، حول شن باكستان غارات جوية ليلية في مقاطعات باكتيكا وخوست وكونار، مؤكدا أن باكستان لم تشن أي عمليات ضد الأراضي الأفغانية، وأن جميع عملياتها العسكرية تعلن رسميا.
يأتي ذلك في سياق التوترات المستمرة على طول خط دوراند الحدودي منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد تبادل اتهامات بانتهاك المجال الجوي وتنفيذ غارات، حيث أعلنت أفغانستان عن عمليات انتقامية، فيما وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى.
وعقدت عدة جولات من المحادثات لوقف إطلاق النار، شملت الدوحة وتركيا، إذ اتفق الطرفان على استمرار وقف النار وعقد اجتماعات لاحقة لمراقبة تنفيذه.