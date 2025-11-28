https://sarabic.ae/20251128/باكستان-وجود-الإرهابيين-تحت-رعاية-طالبان-يثير-قلقنا-البالغ-1107585702.html

باكستان: وجود الإرهابيين تحت رعاية "طالبان" يثير قلقنا البالغ

باكستان: وجود الإرهابيين تحت رعاية "طالبان" يثير قلقنا البالغ

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، على ضرورة منع استخدام الأراضي الأفغانية في شن هجمات إرهابية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T11:19+0000

2025-11-28T11:19+0000

2025-11-28T11:19+0000

باكستان

أخبار الهند اليوم

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg

وشدد المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، على أن "استمرار وجود الإرهابيين تحت رعاية حركة "طالبان" الأفغانية يثير قلقا بالغا".وأعربت الوزارة عن رفضها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الهندي بشأن إمكانية السيطرة على إقليم السند، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لسيادة البلاد.وأشارت الخارجية الباكستانية إلى أن إسلام آباد ستواصل التعاون مع الصين وطاجيكستان لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.وكان الجيش الباكستاني نفى، يوم الثلاثاء الماضي، صحة تصريحات المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، حول شن باكستان غارات جوية ليلية في مقاطعات باكتيكا وخوست وكونار، مؤكدا أن باكستان لم تشن أي عمليات ضد الأراضي الأفغانية، وأن جميع عملياتها العسكرية تعلن رسميا.يأتي ذلك في سياق التوترات المستمرة على طول خط دوراند الحدودي منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد تبادل اتهامات بانتهاك المجال الجوي وتنفيذ غارات، حيث أعلنت أفغانستان عن عمليات انتقامية، فيما وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى.وعقدت عدة جولات من المحادثات لوقف إطلاق النار، شملت الدوحة وتركيا، إذ اتفق الطرفان على استمرار وقف النار وعقد اجتماعات لاحقة لمراقبة تنفيذه.

https://sarabic.ae/20251125/باكستان-تنفي-غارات-على-المدنيين-في-أفغانستان-بعد-تهديد-طالبان-بالرد-1107477848.html

https://sarabic.ae/20251125/طالبان-ردا-على-ضربات-باكستانية-سنرد-في-الوقت-المناسب-1107467386.html

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, أخبار الهند اليوم, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم