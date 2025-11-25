باكستان تنفي غارات على المدنيين في أفغانستان بعد تهديد "طالبان" بالرد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باكستان تنفي غارات على المدنيين في أفغانستان بعد تهديد "طالبان" بالرد
باكستان تنفي غارات على المدنيين في أفغانستان بعد تهديد "طالبان" بالرد
سبوتنيك عربي
نفى الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أي غارات على المدنيين داخل الأراضي الأفغانية، بعد اتهامات من الحكومة الأفغانية بسقوط ضحايا نتيجة ضربات باكستانية. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T13:21+0000
2025-11-25T13:21+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد شريف شودري، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "دون" الباكستانية: "باكستان لا تنفذ ضربات مفاجئة، وكل عملية عسكرية يتم الإعلان عنها مسبقا"، وأضاف: "لم تهاجم باكستان المدنيين أبدا".وشدد شودري على ضرورة أن تتخذ حكومة طالبان الأفغانية قراراتها كدولة، متسائلا عن مدة استمرار الوضع المؤقت في البلاد.ومضى مؤكدا أن "معركة باكستان ضد الإرهاب وليست ضد الشعب الأفغاني".وكان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أعلن أن غارات نفذتها باكستان ليلة أمس الاثنين، في ولايات باكتيكا وخوست وكونار، أسفرت عن مقتل 9 أطفال وامرأة، ووصف هذه الغارات بأنها "اعتداء مباشر على سيادة أفغانستان"، مؤكدا أن بلاده سترد في الوقت المناسب.وتأتي هذه التطورات بعد موجة تصعيد الشهر الماضي على الحدود بين البلدين، والتي انتهت باتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار برعاية قطرية وتركية. إلا أن المحادثات اللاحقة في تركيا لم تسفر عن اتفاق دائم بسبب خلافات حول الإرهاب وحركة طالبان الباكستانية.ويحذر المراقبون من استمرار التوترات على الحدود وتأثيرها على الأمن الإقليمي والاستقرار الإنساني في أفغانستان وباكستان.
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
نفى الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أي غارات على المدنيين داخل الأراضي الأفغانية، بعد اتهامات من الحكومة الأفغانية بسقوط ضحايا نتيجة ضربات باكستانية.
وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد شريف شودري، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "دون" الباكستانية: "باكستان لا تنفذ ضربات مفاجئة، وكل عملية عسكرية يتم الإعلان عنها مسبقا"، وأضاف: "لم تهاجم باكستان المدنيين أبدا".
وشدد شودري على ضرورة أن تتخذ حكومة طالبان الأفغانية قراراتها كدولة، متسائلا عن مدة استمرار الوضع المؤقت في البلاد.
ومضى مؤكدا أن "معركة باكستان ضد الإرهاب وليست ضد الشعب الأفغاني".
جنود يحيطون بمبنى متضرر في كلية عسكرية بهجوم مسلحين في وانا، جنوب وزيرستان شمال غرب باكستان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
باكستان: هويات منفذي الهجوم على كلية "وانا" العسكرية تثبت ارتباطهم بقواعد في أفغانستان
13 نوفمبر, 19:50 GMT
وكان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أعلن أن غارات نفذتها باكستان ليلة أمس الاثنين، في ولايات باكتيكا وخوست وكونار، أسفرت عن مقتل 9 أطفال وامرأة، ووصف هذه الغارات بأنها "اعتداء مباشر على سيادة أفغانستان"، مؤكدا أن بلاده سترد في الوقت المناسب.
وتأتي هذه التطورات بعد موجة تصعيد الشهر الماضي على الحدود بين البلدين، والتي انتهت باتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار برعاية قطرية وتركية. إلا أن المحادثات اللاحقة في تركيا لم تسفر عن اتفاق دائم بسبب خلافات حول الإرهاب وحركة طالبان الباكستانية.
ويحذر المراقبون من استمرار التوترات على الحدود وتأثيرها على الأمن الإقليمي والاستقرار الإنساني في أفغانستان وباكستان.
