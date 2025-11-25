https://sarabic.ae/20251125/باكستان-تنفي-غارات-على-المدنيين-في-أفغانستان-بعد-تهديد-طالبان-بالرد-1107477848.html
باكستان تنفي غارات على المدنيين في أفغانستان بعد تهديد "طالبان" بالرد
سبوتنيك عربي
نفى الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أي غارات على المدنيين داخل الأراضي الأفغانية، بعد اتهامات من الحكومة الأفغانية بسقوط ضحايا نتيجة ضربات باكستانية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107477690_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_148592fadcc23fbf25fc7600c6377cdd.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد شريف شودري، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "دون" الباكستانية: "باكستان لا تنفذ ضربات مفاجئة، وكل عملية عسكرية يتم الإعلان عنها مسبقا"، وأضاف: "لم تهاجم باكستان المدنيين أبدا".وشدد شودري على ضرورة أن تتخذ حكومة طالبان الأفغانية قراراتها كدولة، متسائلا عن مدة استمرار الوضع المؤقت في البلاد.ومضى مؤكدا أن "معركة باكستان ضد الإرهاب وليست ضد الشعب الأفغاني".وكان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أعلن أن غارات نفذتها باكستان ليلة أمس الاثنين، في ولايات باكتيكا وخوست وكونار، أسفرت عن مقتل 9 أطفال وامرأة، ووصف هذه الغارات بأنها "اعتداء مباشر على سيادة أفغانستان"، مؤكدا أن بلاده سترد في الوقت المناسب.وتأتي هذه التطورات بعد موجة تصعيد الشهر الماضي على الحدود بين البلدين، والتي انتهت باتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار برعاية قطرية وتركية. إلا أن المحادثات اللاحقة في تركيا لم تسفر عن اتفاق دائم بسبب خلافات حول الإرهاب وحركة طالبان الباكستانية.ويحذر المراقبون من استمرار التوترات على الحدود وتأثيرها على الأمن الإقليمي والاستقرار الإنساني في أفغانستان وباكستان.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107477690_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_9cd5ba7a500f8e22c3d997008783cab3.jpg
نفى الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أي غارات على المدنيين داخل الأراضي الأفغانية، بعد اتهامات من الحكومة الأفغانية بسقوط ضحايا نتيجة ضربات باكستانية.
وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد شريف شودري، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة
"دون" الباكستانية: "باكستان لا تنفذ ضربات مفاجئة، وكل عملية عسكرية يتم الإعلان عنها مسبقا"، وأضاف: "لم تهاجم باكستان المدنيين أبدا".
وشدد شودري على ضرورة أن تتخذ حكومة طالبان الأفغانية قراراتها كدولة، متسائلا عن مدة استمرار الوضع المؤقت في البلاد.
ومضى مؤكدا أن "معركة باكستان ضد الإرهاب وليست ضد الشعب الأفغاني".
وكان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أعلن أن غارات نفذتها باكستان ليلة أمس الاثنين، في ولايات باكتيكا وخوست وكونار، أسفرت عن مقتل 9 أطفال وامرأة، ووصف هذه الغارات بأنها "اعتداء مباشر على سيادة أفغانستان"، مؤكدا أن بلاده سترد في الوقت المناسب
وتأتي هذه التطورات بعد موجة تصعيد الشهر الماضي على الحدود بين البلدين، والتي انتهت باتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار برعاية قطرية وتركية. إلا أن المحادثات اللاحقة في تركيا لم تسفر عن اتفاق دائم بسبب خلافات حول الإرهاب وحركة طالبان الباكستانية.
ويحذر المراقبون من استمرار التوترات على الحدود وتأثيرها على الأمن الإقليمي والاستقرار الإنساني في أفغانستان وباكستان.