رئيس وزراء باكستان: وقف إطلاق النار مع أفغانستان لا يزال هشا للغاية
رئيس وزراء باكستان: وقف إطلاق النار مع أفغانستان لا يزال هشا للغاية
اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان لا يزال "هشا للغاية"، بحسب تعبيره. 13.12.2025
وقال شريف، خلال المنتدى الدولي للسلام والثقة في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، أمس الجمعة: "نتقدم بجزيل الشكر لدولنا الشقيقة - قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران - على التزامها الصادق وجهودها المبذولة من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والذي لا يزال هشا للغاية".كما حذر رئيس الوزراء الباكستاني من "تهديد إرهابي قادم من أفغانستان"، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على حركة "طالبان" لحملها على الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب.وشهدت العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترا، منذ سيطرة حركة "طالبان" الأفغانية على السلطة عام 2021، إذ أدت النزاعات المستمرة حول أمن الحدود وجماعات مسلحة مثل حركة طالبان باكستان إلى تبادل الاتهامات والضغوط الاقتصادية، وفي عام 2025، تصاعدت حدة التوتر بشكل كبير جراء الغارات الجوية الباكستانية في أكتوبر، والاشتباكات الحدودية الدامية في ديسمبر/ كانون الأول، ووقف التجارة، مما دفع إلى المطالبة بالحوار وخفض التصعيد.وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار خلال محادثات الدوحة، ولضمان استدامة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، قرر البلدان عقد اجتماعات إضافية.
