انفجار قوي وإطلاق نار في كابول وأفغانستان تتصدى لطائرات باكستانية
وقال ذبيحالله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة الباكستانية على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "قام الجيش الباكستاني بقصف بعض المناطق في كابل وقندهار وبكتيا، لكن لم يصب أحد بأذى".وفي وقت سابق، نقلت وكالة "بجواك" الأفغانية، عن عدد من سكان ولايات كابول وقندهار وبكتيـا بأنهم سمعوا دويّ انفجارات في هذه المدن.من جانبها، أفادت فرقة البدر 205 الأفغانية في قندهار بأن القوات الأفغانية تقوم بالتصدي للطائرات النفاثة الباكستانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
وقال ذبيحالله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة الباكستانية على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "قام الجيش الباكستاني بقصف بعض المناطق في كابل وقندهار وبكتيا، لكن لم يصب أحد بأذى".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "بجواك" الأفغانية، عن عدد من سكان ولايات كابول وقندهار وبكتيـا بأنهم سمعوا دويّ انفجارات في هذه المدن.
من جانبها، أفادت فرقة البدر 205 الأفغانية في قندهار بأن القوات الأفغانية تقوم بالتصدي للطائرات النفاثة الباكستانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية
أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.
في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.