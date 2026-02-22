https://sarabic.ae/20260222/أفغانستان-تستدعي-السفير-الباكستاني-احتجاجا-على-الهجمات-ضد-ننغرهار-وبكتيكا-1110620610.html
أفغانستان تستدعي السفير الباكستاني احتجاجا على الهجمات ضد ننغرهار وبكتيكا
أفغانستان تستدعي السفير الباكستاني احتجاجا على الهجمات ضد ننغرهار وبكتيكا
استدعت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأحد، السفير الباكستاني في كابول عبيد الرحمن نظاماني، احتجاجا على هجمات الجيش الباكستاني التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بولايتي ننغرهار وبكتيكا الحدودية شرقي البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان إن "استدعاء وزارة خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية للسفير الباكستاني في كابول جاء ردًا على هجمات الجيش الباكستاني على ولايتي ننغرهار وبكتيكا الأفغانيتين، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين".وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس": "ردت باكستان بتنفيذ عمليات استهداف دقيقة ومُحكمة، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، استهدفت سبعة معسكرات ومخابئ تابعة لحركة طالبان باكستان، وفروعها، وتنظيم داعش خراسان، على الحدود الباكستانية الأفغانية".وأوضح البيان أنه "في أعقاب سلسلة التفجيرات الانتحارية الأخيرة في باكستان، والتي شملت تفجير إمام بارغاه في إسلام آباد، وتفجيرين في كل من باغور وبانو، بالإضافة إلى تفجير آخر اليوم في بانو خلال شهر رمضان المبارك، تمتلك باكستان أدلة قاطعة على أن هذه الأعمال الإرهابية نُفذت من قبل جماعة الخوارج بتحريض من قيادتها ومسؤوليها في أفغانستان".ووفقًا لوزارة الإعلام الباكستانية، فقد تبنت هذه الهجمات حركة طالبان باكستان التي تقول باكستان إنها متمركزة في أفغانستان وتنتمي إلى "جماعة فتنة الخوارج وفروعها"، وتنظيم "داعش" الإرهابي في خراسان.كما أشار بيان وزارة الإعلام إلى أن باكستان تتوقع من المجتمع الدولي أن يكون له دور في حثّ نظام طالبان على الالتزام بتعهداته بموجب اتفاقية الدوحة، والتي تمنع استخدام أراضيها ضد الدول الأخرى.
أفغانستان تستدعي السفير الباكستاني احتجاجا على الهجمات ضد ننغرهار وبكتيكا
استدعت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأحد، السفير الباكستاني في كابول عبيد الرحمن نظاماني، احتجاجا على هجمات الجيش الباكستاني التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بولايتي ننغرهار وبكتيكا الحدودية شرقي البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان إن "استدعاء وزارة خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية للسفير الباكستاني في كابول جاء ردًا على هجمات الجيش الباكستاني على ولايتي ننغرهار وبكتيكا الأفغانيتين، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين".
وأعلنت وزارة الإعلام الباكستانية في بيان لها، فجر اليوم الأحد، أن القوات الباكستانية قد نفذت هجمات ضد أهداف تقول إنها تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) فرع خراسان داخل الأراضي الأفغانية، وذلك ردًا على هجمات نفذتها حركة طالبان الباكستانية ضد القوات الباكستانية خلال الأيام الماضية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس": "ردت باكستان بتنفيذ عمليات استهداف دقيقة ومُحكمة، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، استهدفت سبعة معسكرات ومخابئ تابعة لحركة طالبان باكستان، وفروعها، وتنظيم داعش خراسان، على الحدود الباكستانية الأفغانية".
وأوضح البيان أنه "في أعقاب سلسلة التفجيرات الانتحارية الأخيرة في باكستان، والتي شملت تفجير إمام بارغاه في إسلام آباد، وتفجيرين في كل من باغور وبانو، بالإضافة إلى تفجير آخر اليوم في بانو خلال شهر رمضان المبارك، تمتلك باكستان أدلة قاطعة على أن هذه الأعمال الإرهابية نُفذت من قبل جماعة الخوارج بتحريض من قيادتها ومسؤوليها في أفغانستان".
ووفقًا لوزارة الإعلام الباكستانية، فقد تبنت هذه الهجمات حركة طالبان باكستان
التي تقول باكستان إنها متمركزة في أفغانستان وتنتمي إلى "جماعة فتنة الخوارج وفروعها"، وتنظيم "داعش" الإرهابي في خراسان.
واتهمت باكستان الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان الأفغانية بسبب ما قالت إنه "عدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات الإرهابية"، التي تقول باكستان إنها لديها ملاذات آمنة داخل الأراضي الأفغانية.
كما أشار بيان وزارة الإعلام إلى أن باكستان تتوقع من المجتمع الدولي أن يكون له دور في حثّ نظام طالبان على الالتزام بتعهداته بموجب اتفاقية الدوحة، والتي تمنع استخدام أراضيها ضد الدول الأخرى.