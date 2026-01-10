الجيش الباكستاني: مقتل 11 مسلحا مدعومين من الهند في عمليتين شمالي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/الجيش-الباكستاني-مقتل-11-مسلحا-مدعومين-من-الهند-في-عمليتين-شمالي-البلاد-1109079928.html
الجيش الباكستاني: مقتل 11 مسلحا مدعومين من الهند في عمليتين شمالي البلاد
الجيش الباكستاني: مقتل 11 مسلحا مدعومين من الهند في عمليتين شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة العلاقات العامة المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية (ISPR)، اليوم السبت، أن قوات الأمن قتلت 11 مسلحا مدعومين من الهند في عمليتين منفصلتين نُفذتا في... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T04:57+0000
2026-01-10T05:02+0000
أخبار الهند اليوم
الجيش الباكستاني
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107477690_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_148592fadcc23fbf25fc7600c6377cdd.jpg
وذكرت الإدارة في بيان أن "عملية استخباراتية نُفذت في منطقة شمال وزيرستان، عقب ورود معلومات عن وجود مسلحين. وخلال العملية، استهدفت قوات الأمن مخبأ للمسلحين بشكل فعال، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، قُتل ستة مسلحين". وفي عملية منفصلة في منطقة كورام، اشتبكت قوات الأمن مع مجموعة أخرى من المسلحين، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين بعد معركة بالأسلحة النارية، بحسب البيان. وأفادت إدارة العلاقات العامة المشتركة بأن "أسلحة وذخائر صودرت من المسلحين القتلى، الذين وُصفوا بأنهم مدعومون من الهند"، مضيفة أن "الأسلحة المصادرة استُخدمت، بحسب المزاعم، في عدة هجمات إرهابية ضد قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون، وكذلك في عمليات قتل استهدفت مدنيين".وقال الجناح الإعلامي للجيش أن "عمليات التمشيط ما زالت متواصلة في المنطقة للقضاء على أي مسلحين مدعومين من الخارج لا يزالون موجودين".وأكد البيان مجددا أن "قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون ستواصل "حملتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب" في إطار رؤية "عزم استحكام" لضمان تحقيق استقرار دائم".يشار إلى أن العلاقات بين الهند وباكستان شهدت توترا على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
https://sarabic.ae/20250802/الهند-تهدد-باكستان-بهجمات-صاروخية-في-حال-وقوع-أي-هجوم-إرهابي-آخر-1103309190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107477690_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_9cd5ba7a500f8e22c3d997008783cab3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, الجيش الباكستاني, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم, الجيش الباكستاني, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الباكستاني: مقتل 11 مسلحا مدعومين من الهند في عمليتين شمالي البلاد

04:57 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 05:02 GMT 10.01.2026)
© AP Photo / K.M. Chaudaryجنود في الجيش الباكستاني
جنود في الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / K.M. Chaudary
تابعنا عبر
أعلنت إدارة العلاقات العامة المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية (ISPR)، اليوم السبت، أن قوات الأمن قتلت 11 مسلحا مدعومين من الهند في عمليتين منفصلتين نُفذتا في إقليم خيبر بختونخوا، شمالي باكستان.
وذكرت الإدارة في بيان أن "عملية استخباراتية نُفذت في منطقة شمال وزيرستان، عقب ورود معلومات عن وجود مسلحين. وخلال العملية، استهدفت قوات الأمن مخبأ للمسلحين بشكل فعال، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، قُتل ستة مسلحين".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
الهند تهدد باكستان بهجمات صاروخية في حال وقوع أي هجوم إرهابي آخر
2 أغسطس 2025, 19:14 GMT
وفي عملية منفصلة في منطقة كورام، اشتبكت قوات الأمن مع مجموعة أخرى من المسلحين، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين بعد معركة بالأسلحة النارية، بحسب البيان.
وأفادت إدارة العلاقات العامة المشتركة بأن "أسلحة وذخائر صودرت من المسلحين القتلى، الذين وُصفوا بأنهم مدعومون من الهند"، مضيفة أن "الأسلحة المصادرة استُخدمت، بحسب المزاعم، في عدة هجمات إرهابية ضد قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون، وكذلك في عمليات قتل استهدفت مدنيين".
وقال الجناح الإعلامي للجيش أن "عمليات التمشيط ما زالت متواصلة في المنطقة للقضاء على أي مسلحين مدعومين من الخارج لا يزالون موجودين".
وأكد البيان مجددا أن "قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون ستواصل "حملتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب" في إطار رؤية "عزم استحكام" لضمان تحقيق استقرار دائم".
يشار إلى أن العلاقات بين الهند وباكستان شهدت توترا على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала