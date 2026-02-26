https://sarabic.ae/20260226/إعلام-الجيش-الباكستاني-يدمر-أكثر-من-30-دبابة-وآلية-أفغانية-1110807232.html
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام باكستانية، نقلًا عن مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بأن القوات الباكستانية دمّرت أكثر من 30 دبابة ومدفعًا وناقلة جند مدرعة تابعة لأفغانستان. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت قناة "جيو تي في" أن "أكثر من 30 دبابة ومدفعًا وناقلة جند مدرعة تم تدميرها"، مشيرةً إلى أن 12 موقعًا حدوديًا أفغانيًا دُمّر بالكامل، فيما سيطرت القوات الباكستانية على خمسة مواقع أخرى.واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
وذكرت قناة "جيو تي في" أن "أكثر من 30 دبابة ومدفعًا وناقلة جند مدرعة تم تدميرها"، مشيرةً إلى أن 12 موقعًا حدوديًا أفغانيًا دُمّر بالكامل، فيما سيطرت القوات الباكستانية على خمسة مواقع أخرى.
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية
أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.
في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.