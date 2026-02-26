https://sarabic.ae/20260226/وزير-الإعلام-الباكستاني-يعلن-مقتل-36-عنصرا-من-أفراد-الجيش-الأفغاني-خلال-الاشتباكات-1110804409.html
وزير الإعلام الباكستاني يعلن مقتل 36 عنصرا من أفراد الجيش الأفغاني خلال الاشتباكات
وزير الإعلام الباكستاني يعلن مقتل 36 عنصرا من أفراد الجيش الأفغاني خلال الاشتباكات
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار، اليوم الخميس، مقتل 36 عنصرًا من أفراد الجيش الأفغاني، خلال العمليات العسكرية، التي شنها الجيش الباكستاني. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T20:32+0000
2026-02-26T20:32+0000
2026-02-26T20:32+0000
الجيش الباكستاني
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/15/1039431527_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_9cfcdb1180fde1853d4ce771ba4b76e8.jpg
وقال تارار، في بيان نشره عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إنه "وبحسب المعلومات المؤكدة حتى الآن، قُتل 36 عنصرًا من نظام طالبان الأفغاني في عملية الجيش الباكستاني، وأصيب عدد آخر بجروح".وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، السيطرة على قاعدة باكستانية تقع في أنجار بمنطقة بابراك في ولاية خوست، مؤكدًا مقتل وجرح عشرات الجنود والاستيلاء على أسلحة.وتابع مجاهد: "في ولاية كونار تم قتل نحو 40 جنديا، حيث تجري العمليات العسكرية تحت إشراف رئيس أركان الجيش".واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
https://sarabic.ae/20260226/متحدث-باسم-الحكومة-الأفغانية-يعلن-السيطرة-على-قاعدتين-عسكريتين-باكستانيتين-1110800303.html
https://sarabic.ae/20260226/القوات-الأفغانية-تعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-ردا-على-قصف-القوات-الباكستانية-لأراضيها-1110797707.html
https://sarabic.ae/20260222/الجيش-الباكستاني-يشن-هجمات-جوية-داخل-الأراضي-الأفغانية-فيديو-1110613597.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/15/1039431527_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_4a0c735b0b095d0ca91f219eae7b8582.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش الباكستاني, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الباكستاني, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الإعلام الباكستاني يعلن مقتل 36 عنصرا من أفراد الجيش الأفغاني خلال الاشتباكات
أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار، اليوم الخميس، مقتل 36 عنصرًا من أفراد الجيش الأفغاني، خلال العمليات العسكرية، التي شنها الجيش الباكستاني.
وقال تارار، في بيان نشره عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إنه "وبحسب المعلومات المؤكدة حتى الآن، قُتل 36 عنصرًا من نظام طالبان الأفغاني في عملية الجيش الباكستاني، وأصيب عدد آخر بجروح".
وأضاف أنه "أثناء الدفاع عن الوطن، استشهد جنديان من الجيش الباكستاني، وأصيب 3 آخرون".
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، السيطرة على قاعدة باكستانية تقع في أنجار بمنطقة بابراك
في ولاية خوست، مؤكدًا مقتل وجرح عشرات الجنود والاستيلاء على أسلحة.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أشار فيها إلى السيطرة على قاعدة أخرى في محيط بابراك، مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف من وصفهم بـ"القوات المعادية".
وتابع مجاهد: "في ولاية كونار تم قتل نحو 40 جنديا، حيث تجري العمليات العسكرية تحت إشراف رئيس أركان الجيش".
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية
أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.
في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.