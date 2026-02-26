https://sarabic.ae/20260226/القوات-الأفغانية-تعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-ردا-على-قصف-القوات-الباكستانية-لأراضيها-1110797707.html
القوات الأفغانية تعلن إطلاق عملية عسكرية ردا على قصف القوات الباكستانية لأراضيها
أعلنت القوات المسلحة الأفغانية، اليوم الخميس، شنّ عملية عسكرية ضد باكستان، ردًا على قصف القوات الجوية الباكستانية لأراضيها. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T16:51+0000
2026-02-26T16:51+0000
2026-02-26T16:56+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100499227_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_dbcf3e68c2c36b1cd060fc103aa0021a.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100499227_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_6e968cedae02b84971d0528276d2b794.jpg
16:51 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 16:56 GMT 26.02.2026)
أعلنت القوات المسلحة الأفغانية، اليوم الخميس، شنّ عملية عسكرية ضد باكستان، ردًا على قصف القوات الجوية الباكستانية لأراضيها.
وقال خالد بن الوليد، المتحدث باسم الفيلق 201 بالجيش الأفغاني، لوسائل إعلام: "بدأت القوات الحكومية الأفغانية هجمات انتقامية على القوات الباكستانية في الولايات الشرقية لأفغانستان، وتم الاستيلاء على 3 مواقع للعدو حتى الآن".
ووفقا لمتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، بدأت العملية في ولايات خوست وباكتيا ونورستان، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى.
وفي مساء يوم السبت الماضي، شنت باكستان غارات جوية على مناطق في ولايتي ننكرهار وباكتيكا الأفغانيتين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وذكرت وزارة التربية والتعليم الأفغانية أن "مدرسة دينية دُمرت، ما أسفر عن مقتل 5 طلاب، ثلاثة فتيان وفتاتان، في الأنقاض. ونُفذت الغارة الجوية من قبل القوات الباكستانية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم".
وكانت باكستان وأفغانستان قد دخلتا في توتر غير مسبوق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اشتباكات استمرت لأيام على الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك في أعقاب أحداث مماثلة، حيث شنت باكستان هجمات ضد ما قالت إنها معاقل لحركة طالبان الباكستانية في أعقاب هجمات شنتها طالبان ضد القوات الباكستانية، لترد الحكومة الأفغانية بالهجوم على مواقع حدودية باكستانية.
وتوسطت قطر وتركيا في تهدئة التوتر بين البلدين، حيث تم التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في الدوحة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن البلدان فشلا في التوصل لاتفاق نهائي بعد جولتين من المفاوضات في إسطنبول في 25 أكتوبر، و6 نوفمبر.