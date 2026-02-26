القوات الأفغانية تعلن إطلاق عملية عسكرية ردا على قصف القوات الباكستانية لأراضيها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/القوات-الأفغانية-تعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-ردا-على-قصف-القوات-الباكستانية-لأراضيها-1110797707.html
القوات الأفغانية تعلن إطلاق عملية عسكرية ردا على قصف القوات الباكستانية لأراضيها
القوات الأفغانية تعلن إطلاق عملية عسكرية ردا على قصف القوات الباكستانية لأراضيها
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأفغانية، اليوم الخميس، شنّ عملية عسكرية ضد باكستان، ردًا على قصف القوات الجوية الباكستانية لأراضيها. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T16:51+0000
2026-02-26T16:56+0000
باكستان
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100499227_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_dbcf3e68c2c36b1cd060fc103aa0021a.jpg
وقال خالد بن الوليد، المتحدث باسم الفيلق 201 بالجيش الأفغاني، لوسائل إعلام: "بدأت القوات الحكومية الأفغانية هجمات انتقامية على القوات الباكستانية في الولايات الشرقية لأفغانستان، وتم الاستيلاء على 3 مواقع للعدو حتى الآن".ووفقا لمتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، بدأت العملية في ولايات خوست وباكتيا ونورستان، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى.وفي مساء يوم السبت الماضي، شنت باكستان غارات جوية على مناطق في ولايتي ننكرهار وباكتيكا الأفغانيتين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وذكرت وزارة التربية والتعليم الأفغانية أن "مدرسة دينية دُمرت، ما أسفر عن مقتل 5 طلاب، ثلاثة فتيان وفتاتان، في الأنقاض. ونُفذت الغارة الجوية من قبل القوات الباكستانية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم".وكانت باكستان وأفغانستان قد دخلتا في توتر غير مسبوق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اشتباكات استمرت لأيام على الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك في أعقاب أحداث مماثلة، حيث شنت باكستان هجمات ضد ما قالت إنها معاقل لحركة طالبان الباكستانية في أعقاب هجمات شنتها طالبان ضد القوات الباكستانية، لترد الحكومة الأفغانية بالهجوم على مواقع حدودية باكستانية.وتوسطت قطر وتركيا في تهدئة التوتر بين البلدين، حيث تم التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في الدوحة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن البلدان فشلا في التوصل لاتفاق نهائي بعد جولتين من المفاوضات في إسطنبول في 25 أكتوبر، و6 نوفمبر.
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100499227_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_6e968cedae02b84971d0528276d2b794.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, العالم, أخبار أفغانستان اليوم
باكستان, العالم, أخبار أفغانستان اليوم

القوات الأفغانية تعلن إطلاق عملية عسكرية ردا على قصف القوات الباكستانية لأراضيها

16:51 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 16:56 GMT 26.02.2026)
© AP Photo / Rahmat Gulجنود بريطانيون في أفغانستان
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت القوات المسلحة الأفغانية، اليوم الخميس، شنّ عملية عسكرية ضد باكستان، ردًا على قصف القوات الجوية الباكستانية لأراضيها.
وقال خالد بن الوليد، المتحدث باسم الفيلق 201 بالجيش الأفغاني، لوسائل إعلام: "بدأت القوات الحكومية الأفغانية هجمات انتقامية على القوات الباكستانية في الولايات الشرقية لأفغانستان، وتم الاستيلاء على 3 مواقع للعدو حتى الآن".
ووفقا لمتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، بدأت العملية في ولايات خوست وباكتيا ونورستان، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى.
وفي مساء يوم السبت الماضي، شنت باكستان غارات جوية على مناطق في ولايتي ننكرهار وباكتيكا الأفغانيتين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وذكرت وزارة التربية والتعليم الأفغانية أن "مدرسة دينية دُمرت، ما أسفر عن مقتل 5 طلاب، ثلاثة فتيان وفتاتان، في الأنقاض. ونُفذت الغارة الجوية من قبل القوات الباكستانية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم".
وكانت باكستان وأفغانستان قد دخلتا في توتر غير مسبوق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اشتباكات استمرت لأيام على الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك في أعقاب أحداث مماثلة، حيث شنت باكستان هجمات ضد ما قالت إنها معاقل لحركة طالبان الباكستانية في أعقاب هجمات شنتها طالبان ضد القوات الباكستانية، لترد الحكومة الأفغانية بالهجوم على مواقع حدودية باكستانية.
وتوسطت قطر وتركيا في تهدئة التوتر بين البلدين، حيث تم التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في الدوحة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن البلدان فشلا في التوصل لاتفاق نهائي بعد جولتين من المفاوضات في إسطنبول في 25 أكتوبر، و6 نوفمبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала