الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية.. فيديو

الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية.. فيديو

أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية في بيان لها، فجر اليوم الأحد، أن القوات الباكستانية قد نفذت هجمات ضد أهداف تقول إنها تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم... 22.02.2026

إسلام أباد - باكستان. وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس"، "ردت باكستان بتنفيذ عمليات استهداف دقيقة ومُحكمة، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، استهدفت سبعة معسكرات ومخابئ تابعة لحركة طالبان باكستان، وفروعها، وتنظيم داعش خراسان، على الحدود الباكستانية الأفغانية".ووفقًا لوزارة الإعلام الباكستانية، فقد تبنت هذه الهجمات حركة طالبان باكستان التي تقول باكستان إنها متمركزة في أفغانستان وتنتمي إلى "جماعة فتنة الخوارج وفروعها"، وتنظيم "داعش" الإرهابي في خراسان.واتهمت باكستان الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان الأفغانية بسبب ما قالت إنه "عدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات الإرهابية"، التي تقول باكستان إنها لديها ملاذات آمنة داخل الأراضي الأفغانية.كما أشار بيان وزارة الإعلام إلى أن باكستان تتوقع من المجتمع الدولي أن يكون له دور في حثّ نظام طالبان على الالتزام بتعهداته بموجب اتفاقية الدوحة، والتي تمنع استخدام أراضيها ضد الدول الأخرى.وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت بوقوع هجمات في ولايتي بكتيكا وننغرهار في أفغانستان، مشيرة إلى أن أحد الأهداف كانت مدرسة دينية، ولم يتم نشر أي حصيلة بعدد القتلى والجرحى حتى لحظة كتابة الخبر.وتأتي هذه الهجمات في أعقاب هجمات شنتها حركة طالبان الباكستانية ضد القوات الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، كان آخرها هجوم استهدف قوات باكستانية يوم السبت راح ضحيته ضابط باكستاني برتبة ضابط، وجندي آخر.وأشار بيان نشره الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني إلى استخدام عناصر طالبان الباكستانية للأراضي الأفغانية في مهاجمة باكستان، حيث قال البيان، "وقد فشل نظام طالبان الأفغاني مرة أخرى في منع الخوارج من استخدام الأراضي الأفغانية لشنّ أنشطة إرهابية داخل باكستان، لا سيما في شهر رمضان المبارك".وكانت باكستان وأفغانستان قد دخلتا في توتر غير مسبوق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اشتباكات استمرت لأيام على الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك في أعقاب أحداث مماثلة، حيث شنت باكستان هجمات ضد ما قالت إنها معاقل لحركة طالبان الباكستانية في أعقاب هجمات شنتها طالبان ضد القوات الباكستانية، لترد الحكومة الأفغانية بالهجوم على مواقع حدودية باكستانية.وتوسطت قطر وتركيا في تهدئة التوتر بين البلدين، حيث تم التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في الدوحة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن البلدان فشلا في التوصل لاتفاق نهائي بعد جولتين من المفاوضات في إسطنبول في 25 أكتوبر، و6 نوفمبر.

