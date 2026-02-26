https://sarabic.ae/20260226/متحدث-باسم-الحكومة-الأفغانية-يعلن-السيطرة-على-قاعدتين-عسكريتين-باكستانيتين-1110800303.html
متحدث باسم الحكومة الأفغانية يعلن السيطرة على قاعدتين عسكريتين باكستانيتين
أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، السيطرة على قاعدة باكستانية تقع في أنجار بمنطقة بابراك في ولاية خوست، مؤكدًا مقتل وجرح عشرات الجنود
في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أشار فيها إلى السيطرة على قاعدة أخرى في محيط بابراك، مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف من وصفهم بـ"القوات المعادية".
وتابع مجاهد: "في ولاية كونار تم قتل نحو 40 جنديا، حيث تجري العمليات العسكرية تحت إشراف رئيس أركان الجيش".
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية
أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.
في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.