موسكو: أوروبا وصلت حد الجنون بالتفكير حول فرض عقوبات جديدة على روسيا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن أوروبا وصلت إلى حد الجنون والانتحار من خلال دراسة عقوبات جديدة ضد روسيا،... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الجميع يدرك الآن أنهم في مرحلة من الجنون المطلق والانتحار، لأنهم لا يأخذون في الحسبان الوضع المتغير، بما في ذلك، الوضع المتعلق بموارد الطاقة بسبب المذبحة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

