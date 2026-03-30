إعلام: وصول المئات من القوات الخاصة الأمريكية إلى الشرق الأوسط

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: وصول المئات من القوات الخاصة الأمريكية إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، عن وصول مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، لتعزيز انتشار عسكري يضم بالفعل آلافا من مشاة البحرية... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
سبوتنيك عربي
الأخبار
10:29 GMT 30.03.2026
© Sputnik . Taras Litvinenko
قوات بحرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، عن وصول مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، لتعزيز انتشار عسكري يضم بالفعل آلافا من مشاة البحرية ومظليي الجيش.
ووفقا لمسؤولين عسكريين أمريكيين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن هذا التحرك يهدف إلى منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات إضافية لتوسيع نطاق الحرب المستمرة منذ شهر مع إيران.

وتضم "قوات الكوماندوز عناصر من قوات "رينجرز" التابعة للجيش الأمريكي وقوات البحرية الخاصة (سيلز)، ولم تُسند إليها مهام محددة بعد، ومع ذلك، يمكن نشرهم لحماية مضيق هرمز، أو المشاركة في محاولة السيطرة على جزيرة "خرج"، مركز النفط الإيراني في شمال الخليج العربي، أو تنفيذ مهام تستهدف اليورانيوم عالي التخصيب في موقع أصفهان النووي الإيراني"، بحسب المسؤولين.

ويأتي وصول هذه القوات إلى جانب 2500 من مشاة البحرية و2500 بحار آخرين وصلوا مؤخرًا إلى المنطقة، ويُقدّر العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط حاليا بأكثر من 50 ألف جندي، أي بزيادة تقارب 10 آلاف جندي عن المعتاد، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب خطواته التالية في الحرب.
ناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
تغطية لليوم الـ31 للحرب على إيران... ترامب يحلم بإعادة سيناريو فنزويلا للاستيلاء على النفط الإيراني
04:25 GMT
وبحسب المسؤولين، فإنه لم يتضح بعد المهام المحددة التي ستسند إلى وحدة المارينز الاستكشافية البحرية الـ31، فيما يدرس البيت الأبيض خيارات لفتح مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا يمر عبره نحو 20% من نفط العالم، وقد أغلق الممر جزئيا بسبب هجمات إيرانية ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ويشير المسؤولون إلى أن عدد القوات الحالي يشمل الجيش المنتشر في قواعد متعددة في السعودية والبحرين والعراق وسوريا والأردن وقطر والإمارات والكويت، لكنه لا يشمل الـ4500 جندي على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد"، التي انسحبت مؤخرا بعد سلسلة أعطال، منها حريق في غرفة الغسيل، واتجهت إلى جزيرة كريت قبل أن تصل يوم الجمعة إلى كرواتيا، مع عدم وضوح وجهتها التالية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
ترامب: قصفنا 13 ألف هدف وإيران سمحت بعبور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز
02:53 GMT
وفي الأسبوع الماضي، أرسل البنتاغون أيضا نحو 2000 جندي إضافي من الفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي لتعزيز خيارات ترامب العسكرية، مع بقاء مواقعهم غير معلنة، لكنهم على مقربة من إيران، ويمكن استخدامهم في عمليات جزيرة "خرج" أو أي عمليات برية أخرى بالتنسيق مع المارينز.
ومع ذلك، يحذر خبراء عسكريون من أن 50 ألف جندي، كثير منهم في البحر، قد لا يكون كافيا لأي عملية برية واسعة النطاق في إيران، ويشيرون إلى أن إسرائيل استخدمت أكثر من 300 ألف جندي في غزة عام 2023، وأن التحالف الأمريكي الذي غزا العراق عام 2003 ضم نحو 250 ألف جندي.
