https://sarabic.ae/20260329/بعد-دخولها-الحرب-الإيرانية-الأمريكيةهل-تغلق-أنصار-الله-اليمنية-باب-المندب-أمام-الملاحة-الدولية؟-1112080407.html

بعد دخولها الحرب الإيرانية-الأمريكية...هل تغلق أنصار الله اليمنية "باب المندب" أمام الملاحة الدولية؟

سبوتنيك عربي

بعد دخول أنصار الله اليمن الحرب بجانب إيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأ الحديث يدور بقوة حول إمكانية إغلاق باب المندب في وجه الملاحة الدولية، خاصة... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

حصري

تقارير سبوتنيك

الحرب على اليمن

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

إيران

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092053319_156:0:1512:763_1920x0_80_0_0_1743fab87a9bbcb3adc3ee4231a77294.png

يرى مراقبون أن، إغلاق باب المندب من قبل أنصار الله وارد في أقرب وقت إن لم تتراجع الولايات المتحدة وإسرائيل عن التصعيد ضد إيران ولبنان والعراق، خاصة وأن صنعاء لديها خبرة كبيرة الآن في التعامل مع السفن في البحر الأحمر من خلال مساندتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في المقابل يرى آخرون أن باب المندب قد يكون كلمة السر في خفض التصعيد أو إطلاق العنان للحرب بلا نهاية، الأمر الذي سيدفع اقتصاد العالم إلى الهاوية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس السبت، مهاجمة أهداف حيوية وعسكرية جنوبي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة.هل تغلق أنصار الله اليمنية باب المندب إذا استمرت الحرب؟إغلاق باب المندبوأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" :" أن موقف أنصار الله في اليمن على ما يبدو واضحا من خلال المتحدث العسكري يحيى سريع، من خلال قراءة بيان المتحدث الأخير وبعد دخول أنصار الله الحرب ضد أمريكا وإسرائيل، يمكننا التخمين بأن باب المندب على وشك أن يتم إغلاقه ومنع الملاحة فيه بالقوة الصاروخية والطيران المسير وغيرها من الأسلحة المتطورة التي تؤكد صنعاء دائما أنها تمتلكها، وقد رأينا في الفترة الماضية كيف استطاعت منع السفن الأمريكية والإسرائيلية من الوصول إلى الأراضي المحتلة إبان حرب غزة".وتابع الحاج،" يبدو أن صنعاء سوف تقدم قريبا على إغلاق باب المندب على البحر الأحمر، لأن الأحداث الجارية في المنطقة تحتم بأن يكون هناك موقف لمضيق باب المندب، بصفتها الحاكم والمسيطر على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فلا يمكن أن تقف صنعاء مكتوفة الأيدي ولا تتخذ مواقف مشرفة ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، علاوة على أن إغلاق باب المندب سوف يعرقل جزء كبير من التجارة العالمية، الأمر الذي سوف يتسبب في خنق إسرائيل والدول الأوروبية وبعض الدول العربية، منها مصر بسبب توقف عبور السفن عبر قناة السويس، لكن الواقع يحتم على الجميع أن يكون موقفهم واضح في المنطقة".توازن الرعبويرى الحاج،" أن مرور أكثر من 4 أسابيع من عمر الحرب التي تقودها أمريكا وإسرائيل ضد إيران، جعل المشهد اليوم واضحا، بأن إيران استطاعت تحييد القدرات الأمريكية والإسرائيلية رغم ترسانتها العسكرية وقوتها التي تتمركز في المنطقة مدعمة بأحدث التقنيات والأسلحة المتطورة، مع هذا قالت طهران كلمتها بأنها موجودة في المنطقة وأنها رقم صعب".وأكد الحاج،" أن إغلاق باب المندب لاشك سوف يؤثر على الجميع بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز في وقت واحد، هذا الأمر سوف يكون له تأثير على المواقف السياسية والعسكرية في الكثير من دول العالم، في مقدمتها الدول الأوروبية وغيرها، أما دون ذلك فسوف تستمر الحرب، حيث الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة لا يتخيلها العقل، حيث يرى البعض أن ما يحدث هو حرب أمريكية إسرائيلية باتجاه إيران، هذا يخالف الأهداف الحقيقية لواشنطن وتل أبيب".الورقة الرابحةمن جانبه يقول، الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، العميد عزيز راشد،" إن تأخر مشاركة صنعاء في التصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي، لم يكن تخاذلا، بل جاء بعد فترة ترقب على أمل أن يتراجع العدوان عن انتهاكاته ضد إيران ولبنان والعراق، لكن بعد مرور أكثر من 4 أسابيع على العدوان، وبعد أن قدمنا النصائح والحجج على دول المنطقة وعلى العدو بشكل مباشر، خلال الأسابيع الماضية كان يجري التحضير لكل شىء بما فيها مسرح العمليات بدقة كاملة لتنفيذ العمليات باقتدار".وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" :" اليوم وبعد هذا الصبر ضغطت أنصار الله على الزناد وأطلقت صواريخها ومسيراتها تجاه الأراضي المحتلة والمصالح الأمريكية الحساسة في جنوب فلسطين المحتلة لكسر العنجهية الأمريكية الإسرائيلية وعدوانها على إيران ودول المنطقة، علاوة على عدم سماعها لنداءات الحل بالطرق الدبلوماسية".وتابع راشد،" أن مضيق باب المندب هو الورقة الرابحة التي سوف تمكننا من محاصرة القوات البحرية الأمريكية وحاملات الطائرات وملحقاتها وقطع خطوط الإمداد والدعم اللوجستي عنها، بإغلاق باب المندب نكون قد حاصرنا تلك القوات وضربنا النقاط الفاعلة فيها".الضربة القاصمةوأكد الخبير العسكري،" أن إغلاق مضيق باب المندب سوف يشكل الضربة القاصمة والصدمة الكبرى للأعداء عسكريا واقتصاديا، هذا بجانب قدرتنا على الوصول إلى المحيط الهندي".وختم بالقول،" لدينا أوراق عسكرية ضاغطة من بينها باب المندب، إذا ما اتخذ القرار بإغلاق باب المندب سوف نسمح للسفن التي نعلم وجهاتها الحقيقية بعيدا عن الكيان بالمرور ولن نسمح للآخرين، ولدينا المعلومات الدقيقة الكافية عن تحرك كل سفينة ووجهتها وحمولتها وتاريخها".بيان صنعاءأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس السبت، مهاجمة أهداف حيوية وعسكرية جنوبي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "استمرارا في دعم وإسناد جبهات المقاومة في فلسطين التضحية والفداء وعراق المجد والإباء ولبنان الكرامة والصمود وإيران الشموخِ والعزة والإباء، وفي إطارِ التصدي للمخطط الصهيوني في المنطقة وتنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ السابع والعشرين من مارس(آذار) الجاري".وتابع: "نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى وبالتوكلِ عليه العملية العسكرية الثانية في "معركة الجهاد المقدس" وذلك بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والتي استهدفت عددا من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدوّ الصهيوني جنوبي فلسطين المحتلة، وقد تزامنت هذه العملية مع العمليات العسكرية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله".وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها وفي إطارِ تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه أحرار الأمة في جبهات الجهاد والمقاومة وردا على جرائم العدو بحقّ أبناء الأمة وشعوبها وبلدانها ستستمر بعون الله تعالى وبالتوكلِ عليه في تنفيذ عملياتها العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدو المجرم عن اعتداءاته وعدوانه".تشكيل المنطقةوفي وقت سابق، توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، جماعة "أنصار الله" اليمنية برد على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مؤكداً أنهم "سيدفعون الثمن"، وقال ديفرين، خلال مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون مع الهجمات الصاروخية، مشدداً على أن الرد سيكون حاسماً.وتُعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل منذ اندلاع الحرب على إيران قبل نحو شهر.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، الجمعة الماضية، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة"، على حد قولها.وشددت الجماعة، في بيان لها، على أن "هذا التصعيد يتطلب موقفًا موحدًا من شعوب ودول المنطقة للتصدي له".ودعت إلى "استجابة فورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية"، معتبرة أن استمرارها يضرّ بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تأثيراته على الاقتصاد العالمي.كما طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "بوقف الهجمات على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، ورفع الحصار عن اليمن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

