أمساليوم
بث مباشر
"أنصار الله" تصدر بيانا بعد تنفيذها أول عملية بالصواريخ ضد أهداف عسكرية جنوبي إسرائيل
"أنصار الله" تصدر بيانا بعد تنفيذها أول عملية بالصواريخ ضد أهداف عسكرية جنوبي إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، تنفيذها أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت ما وصفتها بأهداف عسكرية حساسة تابعة... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، تنفيذها أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، استهدفت ما وصفتها بأهداف عسكرية حساسة تابعة لإسرائيل في جنوب فلسطين المحتلة.
وأوضح المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "العملية جاءت بالتزامن مع عمليات عسكرية لإيران و"حزب الله" في لبنان، مؤكدة أنها حققت أهدافها بنجاح".
وشددت "انصار الله" على أن "عملياتها ستتواصل خلال الفترة المقبلة حتى تحقيق الأهداف المعلنة"، ووقف ما وصفته بـ"العدوان على مختلف جبهات المقاومة".
ياتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراضيه، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقتي إيلات والنقب عقب إطلاق الصاروخ.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل منذ اندلاع الحرب على إيران قبل نحو شهر.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الجمعة، موقفها من التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إيران ودول محور المقاومة، إلى جانب تهديده للأمة الإسلامية بأكملها، في إطار مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة"، على حد قولها.
وشددت الجماعة، في بيان لها، على أن "هذا التصعيد يتطلب موقفًا موحدًا من شعوب ودول المنطقة للتصدي له".
ودعت إلى "استجابة فورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية"، معتبرة أن استمرارها يضرّ بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تأثيراته على الاقتصاد العالمي.
كما طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "بوقف الهجمات على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، ورفع الحصار عن اليمن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل، أكدت "أنصار الله" اليمنية، في بيانها، أنها تضع خيار التدخل العسكري المباشر على الطاولة في حال توسع الصراع، أو انضمام أطراف جديدة إلى المواجهة أو استخدام البحر الأحمر في عمليات عسكرية ضد دول المنطقة، مشددة على أنها "لن تسمح بذلك"، على حد قولها.
وقالت الجماعة: "نؤكد أن أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشرِ، في أي من الحالاتِ الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل ضد الجمهوريةِ الإسلامية في إيران ومحورِ الجهاد والمقاومة، استخدام البحرِ الأحمرِ لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أمريكا وإسرائيلَ ضد الجمهورية الإسلاميةِ في إيران، وضدّ أي بلد مسلم، فلن نسمحَ بذلك، استمرار التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية ومحورِ الجهاد والمقاومة، وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية".
كما حذّرت "أنصار الله" من أي خطوات تهدف إلى تشديد الحصار على اليمن، مؤكدة في ختام بيانها أن "عملياتها العسكرية تستهدف القوات الأمريكية والإسرائيلية فقط، ولا تستهدف أي شعوب مسلمة"، وذلك في إطار ما وصفته بـ"التصدي للمخططات المعادية في المنطقة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
